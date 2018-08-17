Показали, на что способны. Сразу три представителя Владимирской области получили золотые медальоны «Лучший профессионал России» на 6 Национальном чемпионате WorldSkills Russia.

Показали, на что способны. Сразу три представителя Владимирской области получили золотые медальоны Лучший профессионал России на 6 Национальном чемпионате WorldSkills Russia. Он проходил в Южно-Сахалинске. Наградами отметили студента Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Михаила Глушеца в компетенции Сварочные технологии; рабочего Ковровского электромеханического завода Евгения Кузьмина за фрезерные работы на станках, а также Алину Ермакову. Она учится во Владимирском строительном колледже и выступала в компетенции Малярные и декоративные работы. Ребята получили шанс войти в национальную сборную по профмастерству.