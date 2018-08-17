Законодательное обеспечение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создание высокотехнологичных рабочих мест, выпуск качественной продукции и финансовое стимулирование отрасли – эти и другие вопросы обсуждались сегодня в ходе совещания в городе Ковров Владимирской области. В заседании приняла участие делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, руководство госкорпорации Ростех, представители исполнительной власти и самих предприятий.

Законодательное обеспечение диверсификации предприятийоборонно-промышленного комплекса (ОПК), создание высокотехнологичных рабочихмест, выпуск качественной продукции и финансовое стимулирование отрасли – эти и другие вопросы обсуждались сегодня в ходе совещания в городе КовровВладимирской области. В заседании приняла участие делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, руководство госкорпорации "Ростех",представители исполнительной власти и самих предприятий.Новая правовая базаПредседатель нижней палаты, открывая совещание, подчеркнул,что задача диверсификации оборонки была поставлена президентом ВладимиромПутиным. Володин напомнил, что глава государства поручил довести долюгражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 году, а к 2030 году -до 50%. Спикер отметил, что Ковровский завод, на базе которого проходилосовещание, уже вышел на эти показатели.Для обеспечения поставленных президентом задач необходимызаконодательные решения, сказал Володин. "Речь идет о преодолениизаконодательных барьеров, о формировании новой нормативной базы", -пояснил законодатель.Председатель нижней палаты подчеркнул, что в вопросахперевода оборонки на гражданские рельсы важна совместная, слаженная работа навсех уровнях, в том числе со стороны правительства, а также на региональном уровне. "Это будетоднозначно стимулировать процессы подготовки нормативной базы и законов",– добавил спикер.В свою очередь, руководитель "Ростеха" СергейЧемезов выступил с предложением законодательно закрепить определение термина"Диверсификация" в федеральном законе "О промышленной политике"."Как, например, мероприятия, направленные на расширение ассортиментавыпускаемой продукции, включая, в первую очередь, инновационную ивысокотехнологичную", – отметил он. Кроме того, Чемезов выступил за то,чтобы отнести диверсификацию к основным задачам промышленной политики в России.Высокотехнологичные рабочие местаВ целом, отметили участники совещания, программадиверсификации производства в ОПК будет утверждена уже к концу этого года. Ееразработкой будет заниматься Военно-промышленная комиссия, Минпромторг и НПО"Конверсия". Документ будет учитывать расширение ассортиментавыпускаемой продукции, включая высокотехнологичную.Вячеслав Володин подчеркнул, что за счет диверсификацииоборонно-промышленного комплекса должны появиться новые высокотехнологичныерабочие места.Вместе с тем законодатель отметил, что расширение гражданскогосегмента на оборонных предприятиях – это не производство ширпотреба, акачественной, современной продукции.По его словам, основными ее потребителямидолжны быть медицинская сфера, космическая отрасль, энергетика, авиационное икораблестроение.Законодатель привел в пример Ковровский электромеханическийзавод, который развивает станкостроение с числовым программным управлением(ЧПУ). "Понятно, что могут быть и другие сегменты. Мы сегодня смотрелинаработки, которые можно использовать в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, другихобластях", – сказал спикер Госдумы.Финансовая поддержкаПомимо законодательного обеспечения и созданиявысокотехнологичных рабочих мест, не менее важна финансовая поддержкадиверсификации оборонно-промышленного комплекса. По словам Вячеслава Володина,соответствующий вопрос будет обсуждаться в рамках нулевого чтения проектафедерального бюджета на 2019-2021 годы.Председатель нижней палаты обратил внимание на вопросыкредитования. Он отметил, что стимулировать процесс диверсификациипредполагается субсидированием. "Надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета внулевом чтении в Госдуме обратить внимание правительства на этот вопрос и поаналогии, допустим, с тем же подходом, который есть в других отраслевых министерствах,посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукциигражданского производства предприятий ОПК", – сказал законодатель.Не менее важны и вопросы страхования и ценообразования.Спикер Госдумы выразил уверенность в необходимости субсидиарной ответственностипо страхованию рисков. Он посетовал, что при наличии большого количествасубподрядчиков, если кто-то из них вовремя не поставляет продукцию илибанкротится, то страдают все. "Тем более страдают все, когда головная организациянаходится в трудном положении", – добавил председатель нижней палаты.Помимо прочего, отметил Володин, предполагается внесениеизменений в нормативно-правовую базу, связанную с кооперацией.По итогам совещания было принято решение о расширениисозданной Госдумой рабочей группы, которая занимается вопросами диверсификацииОПК. По словам Вячеслава Володина, в нее вошли представители тех предприятийоборонки, которые уже достигли хороших результатов в переводе производствана гражданские рельсы.О необходимости диверсификации предприятий ОПК обратилвнимание президент России Владимир Путин в ходе посещения Уфимскогомоторостроительного производственного объединения в январе этого года.Для решения поставленной президентом задачи в Госдуме попоручению спикера была создана профильная рабочая группа, которую возглавилпервый зампред нижней палаты Александр Жуков. Она занялась анализомзаконодательства и выработкой конкретных предложений по созданию благоприятныхдля диверсификации ОПК условий. В состав рабочей группы вошли представителидумских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационномуразвитию и предпринимательству, по государственному строительству изаконодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.