Ангела Меркель примет Владимира Путина в старинном дворце Мезеберг в 70-ти километрах от Берлина. Старинный особняк к приезду высокого гостя готовят по-особенному.

Ангела Меркель примет Владимира Путина в старинном дворцеМезеберг в 70-ти километрах от Берлина. Старинный особняк к приезду высокогогостя готовят по-особенному.Встреча двух политиков пройдет завтра, 18 августа. Президенти канцлер планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, конфликт интересовЗапада и России по вопросу строительства газопровода "Северный поток –2" и двусторонние отношения Германии и России.Очевидно, что конфронтация только усугубляет ситуацию,сложившуюся в мире. Видимо, для того, чтобы хоть как-то сгладить противоречия ипопытаться восстановить добрые отношения с Россией, к приезду Владимира Путинаво дворце Мезеберг наводят небывалый марафет – весь обсуживающий персоналработает и днем, и ночьюНаняты даже садовники: расставляют зонтики от палящегосолнца, орошают лужайки, равняют газон, сообщает "РЕН ТВ". Место дляпереговоров – дворец в стиле барокко, одним из первых его владельцев значитсямладший брат Фридриха Великого. Сегодня постройка 18-го века в пользованиифедерального правительства и к гостям здесь избирательны.За годы своей власти Ангела Меркель лишь немногим открываладвери этой летней резиденции. Из американских президентов здесь был толькоДжордж Буш-младший, французских – Жак Ширак, Николя Саркози и Эммануэль Макрон,также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Владимир Путин станетвосьмым главой государства, которому здесь будут оказывать прием на самомвысоком уровне.Напомним,что перед визитом в Германию Владимир Путин сделает небольшую остановку вАвстрии. Президент приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны КаринКнайсль.