Ангела Меркель примет Владимира Путина в старинном дворце
Мезеберг в 70-ти километрах от Берлина. Старинный особняк к приезду высокого
гостя готовят по-особенному.
Ангела Меркель примет Владимира Путина в старинном дворце
Мезеберг в 70-ти километрах от Берлина. Старинный особняк к приезду высокого
гостя готовят по-особенному.
Встреча двух политиков пройдет завтра, 18 августа. Президент
и канцлер планируют обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, конфликт интересов
Запада и России по вопросу строительства газопровода "Северный поток –
2" и двусторонние отношения Германии и России.
Очевидно, что конфронтация только усугубляет ситуацию,
сложившуюся в мире. Видимо, для того, чтобы хоть как-то сгладить противоречия и
попытаться восстановить добрые отношения с Россией, к приезду Владимира Путина
во дворце Мезеберг наводят небывалый марафет – весь обсуживающий персонал
работает и днем, и ночью
Наняты даже садовники: расставляют зонтики от палящего
солнца, орошают лужайки, равняют газон, сообщает "РЕН ТВ". Место для
переговоров – дворец в стиле барокко, одним из первых его владельцев значится
младший брат Фридриха Великого. Сегодня постройка 18-го века в пользовании
федерального правительства и к гостям здесь избирательны.
За годы своей власти Ангела Меркель лишь немногим открывала
двери этой летней резиденции. Из американских президентов здесь был только
Джордж Буш-младший, французских – Жак Ширак, Николя Саркози и Эммануэль Макрон,
также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Владимир Путин станет
восьмым главой государства, которому здесь будут оказывать прием на самом
высоком уровне.
Напомним,
что перед визитом в Германию Владимир Путин сделает небольшую остановку в
Австрии. Президент приглашен на свадьбу министра иностранных дел этой страны Карин
Кнайсль.