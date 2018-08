Компания Facebook, владеющая мессенджером WhatsApp, заключила партнерское соглашение с Google. Начиная с 12 ноября резервные копии, сохраняемые в Диске Google, не будут учитываться в квоте хранилища.

Компания Facebook, владеющая мессенджером WhatsApp, заключила партнерское соглашение с Google. Начиная с 12 ноября резервные копии, сохраняемые в "Диске Google", не будут учитываться в квоте хранилища.Это означает, что пользователи смогут перейти на другой Android-смартфон или полностью сбросить накопитель своего устройства, не беспокоясь о переносе чатов, медиафайлов и других данных. Однако бэкапы WhatsApp, которые не обновлялись дольше года, будут автоматически удалены из облака Google. По этой причине разработчики мессенджера рекомендуют создать резервную копию вручную до 30 октября.Новая возможность станет доступна только в Android-приложении на смартфоне, к которому подключен аккаунт Google. Версии WhatsApp для iOS нововведение не касается, даже если на "айфоне" установлен "Диск Google", сообщает Android Authority.∎Облачный сервис Google One вышел из беты читайте такжеНакануне Google объявила об окончании тестирования нового сервиса Google One, объединяющего "Диск Google", "Фото Google" и Gmail в рамках одного тарифного плана. В США поисковик уже начал переводить пользователей файлохранилища на новую программу и разрешил оформлять подписки. Скоро Google One заработает и на других рынках.