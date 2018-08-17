Светлана Ходченкова исполнила одну из ролей в комедийном сериале Домашний арест, снятом для показа на новой ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER. После премьеры с ней встретился корреспондент Dni.Ru.

Светлана Ходченкова исполнила одну из ролей в комедийном сериале "Домашний арест", снятом для показа на новой ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER. После премьеры с ней встретился корреспондент Dni.Ru.Роль в картине у Светланы веселая – она сыграла бывшую стриптизершу, которая теперь возглавляет предвыборный штаб кандидата в мэры небольшого провинциального городка. Но в интервью Dni.Ru актриса призналась, что вне съемочной площадки в стриптиз-клубы она не ходит.Зато активно занимается спортом, например, танцами на пилоне. "Это модной направление Pole dance, – пояснила артистка. – Это танец на шесте, в котором исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики. Видимо, поэтому на съемках чувствовала себя как рыба в воде".В этом году актриса исполнилось 35 лет. Среди ее самых известных ролей -Златка Дженич в "Мата Хари", Вера в "Благословите женщину" и Алина в "Нулевом километре". Она сыграла пять ролей в театре и снималась в музыкальных клипах группы "Руки Вверх" и "Ленинград".А вот общаться о чем-то, помимо кино, актриса не презентации отказалась – боится, наверное, вопросов про личную жизнь. Напомним, что в декабре 2005 года она вышла замуж за актера Владимира Яглыча, с которым была знакома еще по Щукинскому училищу. После свадьбы сменила фамилию, но в кино и на сцене использовала девичью фамилию.Именно Яглыч стал первой настоящей любовью в жизни Светланы Ходченковой и первым самым громким разочарованием. Летом 2010 года они развелись. С 2011 года встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным, которого знала еще будучи замужем. 28 мая 2015 Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра., но в итоге они расстались. Новость об это стала для всех настоящим шоком, а причина их расставания, несмотря на все усилия журналистов, остается неизвестной до сих пор – актриса считает эту тему закрытой и не делится ее подробностями с посторонними. Потом все обсуждали роман актрисы с Дмитрием Малашенко, но и он никуда не привел, увы.