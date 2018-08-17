Природный заповедник загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в ущелье Уч-Кош в городском округе Ялта, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.

Природный заповедник загорелся на площади порядка 500 квадратных метров в ущелье Уч-Кош в городском округе Ялта, борьбу с огнем ведет вертолет Ми-8, оборудованный водосливным устройством емкостью 5 тонн.Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.Он подчеркнул, что угрозы перехода огня на ближайшие населенные пункты нет.Уч-Кош представляет собой скалистое ущелье длиной в 5,5 километров над Ялтой, которое разделяет Никитскую яйлу и хребет Баланын-Каясы. Ущелье входит в состав Крымского природного заповедника.