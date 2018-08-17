40-летний житель американского штата Огайо Мэтью Матени чудом выжил, застряв на неделю на склоне действующего вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон. Мужчина признался, что питался пчелами, которые служили ему источником белка.

40-летний житель американского штата Огайо Мэтью Матени чудом выжил, застряв на неделю на склоне действующего вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон. Мужчина признался, что питался пчелами, которые служили ему источником белка, сообщает Metro.Девятого августа Матени одолжил у своих друзей машину, чтобы в одиночестве забраться на склон вулкана и побыть наедине с природой. Через сутки связать с мужчиной пропала.Друзья американца вызвали полицию. Стражи порядка увидели припаркованный у подножья вулкана автомобиль Мэтью и начали поиски. Жителя Огайо искали четыре дня, после чего полицейские практически бросили попытки обнаружить туриста живым.К счастью, телефон Матени еще подавал сигналы. Полицейским удалось напасть на след походника спустя еще три дня. К их приятному удивлению тот не только был жив, но и прекрасно себя чувствовал.Полицейские настояли на госпитализации американца, хотя тот говорил, что врачебная помощь ему не нужна. В больнице подтвердили, что Матени абсолютно здоров.Американец рассказал, что потерялся, когда внезапно свалился со склона, так как имел неосторожность пойти в горный поход в шлепанцах. Оставшись без связи, Мэтью начал ждать спасения.По словам туриста, на него регулярно нападали пчелы, которых тот убивал и ел. Таким образом, Матени спасся от голода. Мать мужчины говорит, что свернет ему голову за то, что тот отправился покорять вулкан в одних тапочках.