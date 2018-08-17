В Санкт-Петербурге, на стадионе Петровский проходит ответный матч третьего раунда Лиги Европы между Зенитом и минским Динамо. После первых 45 минут игры хозяева ведут 1:0.

В Санкт-Петербурге, на стадионе "Петровский" проходит ответный матч третьего раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо". После первых 45 минут игры хозяева ведут 1:0.В Минске "Зенит" проиграл с разгромным счетом 0:4. Для того, чтобы выйти в следующий раунд, петербуржцам необходимо побеждать с разницей в пять мячей. Неудивительно, что встреча началась с атак хозяев поля."Зенит" создал массу голевых моментов, но реализовал только один из них. На 22 минуте Кристиан Паредес выполнил штрафной с острого угла. Вратарь "Динамо" Андрей Горбунов допустил грубую ошибку и мяч влетел в ворота. Вскоре мяч побывал в воротах "Зенита", но гол не был засчитан из-за офсайда у нападающего минчан Владимира Хвощинского.После первого тайма "Зенит" впереди 1:0. У команды Сергея Семака есть еще 45 минут, чтобы исправить ситуацию.