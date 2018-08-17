Пассажирский Boeing из Китая совершил жесткую посадку на Филиппинах.

Пассажирский Boeing из Китая совершил жесткую посадку на Филиппинах. От удара о землю у лайнера отвалился левый двигатель. Самолет авиакомпании Xiamen Airlines кружил над столицей Филиппин около часа. Пилот смог посадить лайнер лишь со второго раза, но он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.На борту самолета находилось более 160 человек, никто из них не пострадал. Пассажиров экстренно эвакуировали, передает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, причиной могло стать сочетание обстоятельств — плохая погода и переполненность взлетно-посадочной полосы.