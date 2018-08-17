Мужчина похитил сельскохозяйственную машину, планируя в дальнейшем использовать ее запчасти к имеющимся у него тракторам.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя одного из районных сел. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в июне текущего года обвиняемый находился в урочище Семынь Вязниковского района, где на одном из земельных участков заметил оставленный без присмотра трактор. Воспользовавшись отсутсвием хозяина, мужчина похитил сельскохозяйственную машину, планируя в дальнейшем использовать ее запчасти к имеющимся у него тракторам.После поступившего в полицию сообщения от собственника, оценившего причиненный материальный ущерб в 90 тысяч рублей, фигурант был задержан. Похищенный трактор возвращен владельцу.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.