Злоумышленница похитила у приятеля ключи от иномарки, на которой решила прокатиться по городу. Не справившись с управлением, девушка въехала в бордюр.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней безработной местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Установлено, что 13 августа текущего года подозреваемая находилась дома вместе со своим 21-летнем знакомым. После употребления спиртных напитков молодой человек заснул, в то время как девушка, воспользовавшись моментом, вынула из барсетки ключи от принадлежащего ему автомобиля «Honda Accord», на котором решила прокатиться по ночному городу.На улице Владимирское шоссе девушка, не справившись с управлением, врезалась в бордюрный камень. Испугавшись, виновница ДТП вызвала эвакуатор и доставила авто на место, расположенное недалеко от ее дома.Утром местная жительница пыталась убедить своего знакомого в том, что неизвестный совершил угон его автомобиля.После поступившего в полицию заявления от владельца девушка призналась в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.