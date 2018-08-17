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<a href="http://33live.ru/novosti/17-08-2018-zvezda-ubojnoj-sily-leonov-gladyshev-v-reanimacii-posle-krovoizliyaniya-v-mozg.html" target="_blank">Звезда Убойной силы Леонов-Гладышев в реанимации после кровоизлияния в мозг</a> - Стала известна причина госпитализации 16 августа в Петербурге известного актера – народного артиста России Евгения Леонова-Гладышева. 66-летний актер, сыгравший в сериалах Улицы разбитых фонарей, Убойная сила, Бандитский Петербург и других фильмах, перенес операцию после кровоизлияния в мозг.