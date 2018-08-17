Евгений Леонов-Гладышев в реанимации, в тяжелом состоянии. Актера прооперировали после кровоизлияния в мозг.

Евгений Леонов-Гладышев в реанимации, в тяжелом состоянии.Актера прооперировали после кровоизлияния в мозг.Врачи ждут, пока состояние звезды сериалов "Убойнаясила" и "Улицы разбитых фонарей" улучшится. Только тогда можнобудет провести полный осмотр пациента.Артист находится в реанимации отделения нейрохирургииЕлизаветинской больницы Санкт-Петербурга. 66-летнего Леонова-Гладышевагоспитализировали и экстренно прооперировали накануне.Евгений Леонов-Гладышев – заслуженный артист России, актер ирежиссер. Он известен по ролям в картинах "Волны Черного моря", "Сибириада","Место встречи изменить нельзя". Популярности артисту добавилоучастие в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".Всего на счету Евгения Леонова-Гладышева более семидесяти ролей в театре и кино,напоминает РИА Новости.Евгений Леонов родился в 1952 году, снимается в кино с 1972 года. С 1975 года изменил фамилию на Леонов-Гладышев, чтобы избежать путаницы с тезкой, знаменитым актером Евгением Леоновым.Телесериал "Убойная сила" выходил на экраны с 2000 по 2005 год, всего было снято 57 серий, разбитых на 6 сезонов. Фильм снят по мотивам произведений писателя Андрея Кивинова. Леонов-Гладышев на протяжении пяти сезонов играл роль майора (а с 4-го сезона – подполковника) Анатолия Шишкина.