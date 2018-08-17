Участник популярного шоу о мистике, художник Сергей Пахомов
пострадал от удара по голове. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Участник популярного шоу о мистике, художник Сергей Пахомов
пострадал от удара по голове. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Пахомов читал лекции в городе Железногорске в Курской
области. Он получил удар по голове железным прутом.
"***** железной палкой в Железногорске!" –
написал он в своем Facebook. Более того, артист продемонстрировал поклонникам
рану в верхней части лба.
"Просветительство эт опасная работа, меня пригласили оч
тонкие и умные ребята, просто риск (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал художник в ответ на вопрос
комментатора. "Сотряса нет пока в кончик носа попадаю", – рассказал он о своем
самочувствии. Другими деталями произошедшего участник "Битвы
экстрасенсов" не поделился.
Отметим, что Пахомов на момент ухода из шоу о магах и
чародеях являлся фаворитом у аудитории, жюри и продюсеров. По опросам за него
голосовало 50% зрителей. Сам художник отмечал в интервью, что сознательно участвовал
в "Битве экстрасенсов" так как считал, что ему есть что рассказать, также он был уверен, что "со своим подсознательным сценарием сможет внедриться в уже готовый".
"Я понял, что "Битва экстрасенсов" – единственное
место, где можно, не стыдясь, говорить о таких вещах, как добро, любовь,
помощь, сострадание, забытых в телевизионном формате", – поведал художник. По
словам Сергея, он ушел из проекта, потому что "выработал себя", но он очень
рад, что полюбился зрителям, сообщает .