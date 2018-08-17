Участник популярного шоу о мистике, художник Сергей Пахомов пострадал от удара по голове. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Участник популярного шоу о мистике, художник Сергей Пахомовпострадал от удара по голове. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.Пахомов читал лекции в городе Железногорске в Курскойобласти. Он получил удар по голове железным прутом."***** железной палкой в Железногорске!" –написал он в своем Facebook. Более того, артист продемонстрировал поклонникамрану в верхней части лба."Просветительство эт опасная работа, меня пригласили очтонкие и умные ребята, просто риск (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал художник в ответ на вопроскомментатора. "Сотряса нет пока в кончик носа попадаю", – рассказал он о своемсамочувствии. Другими деталями произошедшего участник "Битвыэкстрасенсов" не поделился.Отметим, что Пахомов на момент ухода из шоу о магах ичародеях являлся фаворитом у аудитории, жюри и продюсеров. По опросам за негоголосовало 50% зрителей. Сам художник отмечал в интервью, что сознательно участвовалв "Битве экстрасенсов" так как считал, что ему есть что рассказать, также он был уверен, что "со своим подсознательным сценарием сможет внедриться в уже готовый"."Я понял, что "Битва экстрасенсов" – единственноеместо, где можно, не стыдясь, говорить о таких вещах, как добро, любовь,помощь, сострадание, забытых в телевизионном формате", – поведал художник. Пословам Сергея, он ушел из проекта, потому что "выработал себя", но он оченьрад, что полюбился зрителям, сообщает .