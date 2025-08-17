Следственный комитет России создал официальный канал в мессенджере MAX. Там будет публиковаться актуальная информация о деятельности ведомства и ходе расследования резонансных дел.

