Игрок в американский футбол Вонта Дэвис, выступающий за клуб NFL Баффало Биллз, объявил о завершении своей спортивной карьеры прямо по ходу одного из матчей лиги. В одном из перерывов поединка против Лос-Анджелес Чарджерс футболист сообщил о решении главному тренеру.

Игрок в американский футбол Вонта Дэвис, выступающий за клуб NFL "Баффало Биллз", объявил о завершении своей спортивной карьеры прямо по ходу одного из матчей лиги. В одном из перерывов поединка против "Лос-Анджелес Чарджерс" футболист сообщил о решении главному тренеру."Мое решение было эмоциональным, но я искренен перед самим собой, – признается Дэвис, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на ВВС. – Я сказал тренеру о том, что заканчиваю, и это было честно".Американец выступал в сильнейшей лиге по американскому футболу с 2009 года. За свою карьеру он играл за такие команды, как "Майами Долфинс", "Индианаполис Кольтс" и "Баффало Биллз", игроком которого он являлся с начала нынешнего сезона.