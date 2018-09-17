Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в японском Токио, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов. 27-летняя россиянка смогла пробиться во второй круг соревнования.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на турнире в японском Токио, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов. 27-летняя россиянка смогла пробиться во второй круг соревнования.В матче первого круга Павлюченкова обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович в двух сетах – 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 28 минут. В матче второго круга уроженка Самары встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая посеяна на турнире под вторым номером.Игра состоится 19 сентября.