О подробностях борьбы с нелегальной торговлей предметами, представляющими историческую и культурную ценность, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Безопасность наследия предковПо оценкам различных экспертов, нелегальная торговля культурными ценностями по доходности занимает четвертое место, после торговли наркотиками оружием и отмывания денег, добытых преступным путем. Используя возможности Интерпола, за период с 2012 по 2018 годы в Россию удалось вернуть более 250 предметов, представляющих историческую и культурную ценность. О подробностях этой работы – в статье заместителя начальника отдела противодействия международной преступности НЦБ Интерпола МВД России подполковника полиции Александра Тришкина.Здесь «Путина» – круглый годДля Дальнего Востока роль транспорта трудно переоценить: во многие места региона можно добраться только по железной дороге или по воздуху, автомобильное движение развито недостаточно. Поэтому где-то сотрудники транспортной полиции зачастую оказываются единственными представителями правоохранительных органов. Об этом и других особенностях местной полицейской службы рассказал начальник Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу генерал-майор полиции Александр Кем.«Нужно искать свой голос»Заслуженный артист Российской Федерации, член жюри фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и лира» оперный певец Александр Цилинко дал профессиональные советы участникам конкурса.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 9 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.