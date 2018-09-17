Валера Блюменкранц
раскаивается в том, что так и не смог сохранить семью. Однако это вовсе не мешает
мужчине строить планы о жизни с новой избранницей.
Валера Блюменкранц
раскаивается в том, что так и не смог сохранить семью. Однако это вовсе не мешает
мужчине строить планы о жизни с новой избранницей.
Отъезд Таты и дочки дается участнику непросто. Ежедневно его посещает
чувство вины, и он понимает, насколько сильно обидел супругу.
Блюменкранц считает,
что жена могла бы и стерпеть его измену с Марианой Петря. Мужчина признавался,
что девушка ему интересна. "Мне грустно, больно и неприятно, что так
произошло. Она могла поступить умнее: не торопиться, остаться
на Поляне и продолжить биться за квартиру для нашего ребенка.
Но она не захотела", – цитирует Валеру Dom2Life.ru.
Тата в отместку жестоко
избила разлучницу ногами. Валера пришел в ярость, увидев потрепанную Мариану. Мужчина в ярости накинулся
на Тату. Крепко схватил ее за шею, пригнул к земле. К
счастью, другим участникам удалось высвободить и увести девушку.
Теперь
Блюменкранц участник пытается снять стресс более приятными мыслями. Например,
недавно он решил составить параметры идеальной на его взгляд женщины.
Валера признался, что надеется, что к нему придет "брюнетка в теле
с грудью 2,5 размера".
Как писали Dni.Ru, Валерий Блюменкранц поставил
жирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Мужчина
уединился на Сейшелах с участницей "Дома-2", интимный момент попал на
видео, которое показали Тате. Оскорбленная супруга не вынесла унижений и
приняла решение забрать дочь и уехать в Москву.