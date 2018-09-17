Валера Блюменкранц раскаивается в том, что так и не смог сохранить семью. Однако это вовсе не мешает мужчине строить планы о жизни с новой избранницей.

Валера Блюменкранцраскаивается в том, что так и не смог сохранить семью. Однако это вовсе не мешаетмужчине строить планы о жизни с новой избранницей.Отъезд Таты и дочки дается участнику непросто. Ежедневно его посещаетчувство вины, и он понимает, насколько сильно обидел супругу.Блюменкранц считает,что жена могла бы и стерпеть его измену с Марианой Петря. Мужчина признавался,что девушка ему интересна. "Мне грустно, больно и неприятно, что такпроизошло. Она могла поступить умнее: не торопиться, остатьсяна Поляне и продолжить биться за квартиру для нашего ребенка.Но она не захотела", – цитирует Валеру Dom2Life.ru.Тата в отместку жестокоизбила разлучницу ногами. Валера пришел в ярость, увидев потрепанную Мариану. Мужчина в ярости накинулсяна Тату. Крепко схватил ее за шею, пригнул к земле. Ксчастью, другим участникам удалось высвободить и увести девушку.ТеперьБлюменкранц участник пытается снять стресс более приятными мыслями. Например,недавно он решил составить параметры идеальной на его взгляд женщины.Валера признался, что надеется, что к нему придет "брюнетка в телес грудью 2,5 размера".Как писали Dni.Ru, Валерий Блюменкранц поставилжирную точку в отношениях с женой. Финальным аккордом стала измена. Мужчинауединился на Сейшелах с участницей "Дома-2", интимный момент попал навидео, которое показали Тате. Оскорбленная супруга не вынесла унижений иприняла решение забрать дочь и уехать в Москву.