Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе американец Генри Сехудо после прилета в Москву на турнир UFC Fight Night 136 потерял титульный пояс. Американец признался, что положил пояс в багаж, который был утерян авиакомпанией.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе американец Генри Сехудо после прилета в Москву на турнир UFC Fight Night 136 потерял титульный пояс. Американец признался, что положил пояс в багаж, который был утерян авиакомпанией."К сожалению, мой чемпионский пояс был в моем багаже, — приводит слова Сехудо "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Junkie. – Теперь я добавил в список потерь, где уже есть золотая олимпийская медаль, и его. Я не знаю, что происходит с завоеванным мною золотом. Просто не могу его сохранить".Чемпионский пояс был завоеван Сехудо в бою против Деметриуса Джонсона. Американец выиграл бой раздельным решением судей.