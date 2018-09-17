Поклонники Гогена Солнцева могут не переживать: с престарелой женой шоумена все в порядке. В Сети появился первый после пластической операции снимок Екатерины Терешкович.

Поклонники Гогена Солнцева могут не переживать: спрестарелой женой шоумена все в порядке. В Сети появился первый послепластической операции снимок Екатерины Терешкович.Беспокойство фанатов Солнцева объяснялось тем, что его жену послеперенесенной операции никто не видел. Только сам шоумен рассказывал в соцсетях,как его супруга помолодела и в каком он восторге от преображения Екатерины."Катя после операции так преобразилась, чтонаконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса",– восторгался Гоген.И вот, спустя несколько недель, опубликован снимок 63-летнейкрасавицы. Как сообщается, Терешкович результатами хирургического вмешательствав ее внешность довольна и, наконец, чувствует себя уверенно рядом со своиммолодым возлюбленным.Ранее Гоген признавался, что остался в восторге отпреображения жены. Кроме того, по его словам, пластика помогла Екатеринасправиться с комплексами. Скандальные звезды неоднократно заявляли, что онидействительно счастливы вместе и даже мечтают о детях."Странно,что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительныекомментарии в адрес нашей пары! Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И небесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательноразберемся", – отвечал шоумен на негативные комментарии.Несмотря на весь негатив в адрес влюбленных, они стараются сохранять оптимизм. Гоген уверен, чтоименно Екатерина является той самой единственной женщиной, которую он ждал всюжизнь. Сама же Терешкович доказала, что готова пойти на любые жертвы ради того,чтобы супруг считал ее красивой и сексуальной.Первое фото Екатерины после пластической операции оказалось враспоряжении издания "СтарХит". Журналисты утверждают, что супруга шоуменадействительно стала выглядеть гораздо моложе своего возраста.