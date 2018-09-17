Средства, конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд. Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексу России. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендовано поддержать в первом чтении.

Средства,конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд.Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексуРоссии. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседаниякомитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендованоподдержать в первом чтении.Поправкибыли внесены на рассмотрение нижней палаты группой депутатов. Среди нихпервый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Сергей Неверов,зампред нижней палаты Ирина Яровая, руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие парламентарии.Нормативно-правовойакт предлагает пополнять бюджет Пенсионного фонда не только за счетизъятых у коррупционеров денежных средств, но и путем реализацииимущества, конфискованного у взяточников. В тексте законопроектаподчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджет Пенсионногофонда средства будут направляться на выплаты страховых пенсий гражданам.Главакомитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что указанныйдокумент является частью пакета нормативно-правовых актов, направленныхна совершенствование пенсионной системы. Законопроект о поправках вБюджетный кодекс планируется рассмотреть в ходе пленарного заседания вчетверг, 20 сентября.На прошлой неделе Госдума абсолютным большинством голосов в первом чтениинормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность дляработодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива былавнесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным.Законопроект вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью,вводящую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу илиувольнение гражданина по мотивам того, что он находится впредпенсионном возрасте. Под ним понимается период продолжительностьюпять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.Такжепродолжается сбор поправок к законопроекту о совершенствованиипенсионной системы, который Госдума приняла в первом чтении 19 июля.Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что итогом настройкипенсионного законодательства должно стать реальное улучшение уровняжизни граждан.В конце августа освоем видении настройки пенсионной системы рассказал в обращении кгражданам президент России Владимир Путин. Глава государства предложилряд поправок.Помимо ответственности за нарушение прав гражданпредпенсионного возраста, он выдвинул инициативу снизить предполагаемыйвозраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, предложил обязатьработодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два днядля прохождения бесплатной диспансеризации.начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижнейпалаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, врамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителейправительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.