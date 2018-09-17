Средства,
конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд.
Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексу
России. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседания
комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендовано
поддержать в первом чтении.
Средства,
конфискованные у коррупционеров, будут зачисляться в Пенсионный фонд.
Соответствующая мера предлагается в поправках к Бюджетному кодексу
России. В понедельник, 17 сентября, они обсуждались в ходе заседания
комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроект рекомендовано
поддержать в первом чтении.
Поправки
были внесены на рассмотрение нижней палаты группой депутатов. Среди них
первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Сергей Неверов,
зампред нижней палаты Ирина Яровая, руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и другие парламентарии.
Нормативно-правовой
акт предлагает пополнять бюджет Пенсионного фонда не только за счет
изъятых у коррупционеров денежных средств, но и путем реализации
имущества, конфискованного у взяточников. В тексте законопроекта
подчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджет Пенсионного
фонда средства будут направляться на выплаты страховых пенсий гражданам.
Глава
комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что указанный
документ является частью пакета нормативно-правовых актов, направленных
на совершенствование пенсионной системы. Законопроект о поправках в
Бюджетный кодекс планируется рассмотреть в ходе пленарного заседания в
четверг, 20 сентября.
На прошлой неделе Госдума абсолютным большинством голосов в первом чтении
нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность для
работодателей за возрастную дискриминацию граждан. Инициатива была
внесена на рассмотрение депутатов президентом России Владимиром Путиным.
Законопроект вводит в Уголовный кодекс дополнительную статью,
вводящую ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или
увольнение гражданина по мотивам того, что он находится в
предпенсионном возрасте. Под ним понимается период продолжительностью
пять лет, предшествующий выходу гражданина на заслуженный отдых.
Также
продолжается сбор поправок к законопроекту о совершенствовании
пенсионной системы, который Госдума приняла в первом чтении 19 июля.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что итогом настройки
пенсионного законодательства должно стать реальное улучшение уровня
жизни граждан.
В конце августа о
своем видении настройки пенсионной системы рассказал в обращении к
гражданам президент России Владимир Путин. Глава государства предложил
ряд поправок.
Помимо ответственности за нарушение прав граждан
предпенсионного возраста, он выдвинул инициативу снизить предполагаемый
возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, предложил обязать
работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня
для прохождения бесплатной диспансеризации.
В
начале сентября президентские поправки поступили на рассмотрение нижней
палаты. После этого они обсуждались в профильных комитетах Госдумы, в
рамках тематической рабочей группы с участием депутатов, представителей
правительства, экспертов, профсоюзов и деловой общественности.