Группировка Северного флота России провела масштабную тренировку у побережья Чукотки, в районе порта Эгвекинот. Сначала 100-миллиметровые орудия большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков и спаренные 57-миллиметровые пушки больших десантных кораблей Кондопога и Александр Отраковский расчистили побережье и подавили огневые точки противника.

Группировка Северного флота России провела масштабную тренировку у побережья Чукотки, в районе порта Эгвекинот. Сначала 100-миллиметровые орудия большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спаренные 57-миллиметровые пушки больших десантных кораблей "Кондопога" и "Александр Отраковский" расчистили побережье и подавили огневые точки противника, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.Далее на побережье высадились арктические мотострелки на бронетранспортерах БТР-80, которые сначала заняли оборону, а потом устроили марш-бросок на 270 километров. С воздуха их поддерживал вертолет Ка-27. Он нанес удары по позициям условного противника, а после этого высадил десант во вражеском тылу.Ранее эта группировка Северного флота участвовала в учениях "Восток-2018". Но тогда корабли выполняли не боевые задачи, а поисково-спасательные. Вертолет Ка-27 должен был найти терпящее бедствие судно и поднять на борт тех моряков, которые оказались в воде. Остальных пострадавших эвакуировали на быстроходных катерах БЛ-680.Кроме того, по легенде учений на ледоколе "Илья Муромец" вспыхнул пожар: его имитировали несколькими дымовыми шашками. Тушил возгорание буксир "Памир". Он же и оттащил поврежденное судно в порт.