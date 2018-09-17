Российский теннисист Евгений Донской неудачно стартовал на основном этапе международного турнира серии ATP World St. Petersburg. В первом круге теннисного турнира россиянин проиграл словацкому сопернику Мартину Клижану.

Российский теннисист Евгений Донской неудачно стартовал на основном этапе международного турнира серии ATP World St. Petersburg. В первом круге теннисного турнира россиянин проиграл словацкому сопернику Мартину Клижану.Донской активно начал поединок, благодаря чему он смог повести по геймам 4:0. Однако затем словак смог переломить ход встречи, выиграть у россиянина шесть геймов подряд и взять сет со счетом 6:4. Второй сет Донской уступил с таким же счетом (4:6), а с ним проиграл и матч. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.Во втором круге Клижан встретится с Фабио Фоньини, который имеет на турнире второй номер посева.