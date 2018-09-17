Решение Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией обслуживает чуждые Украине геополитические интересы и вызывает глубокое сожаление.

Решение Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией обслуживает чуждые Украине геополитические интересы и вызывает глубокое сожаление.Как передает ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, подчеркнув, что Киев стремится обслуживать чужие геополитические интересы и в своем рвении идет на то, что легко рвет вековые связи общих предков.На Смоленской площади отметили, что руководство Украины, пришедшее к власти в результате антиконституционного переворота 2014 года, в своем антироссийском рвении не стесняет того, что оставит о себе след в истории, как о политиках, нанесших колоссальный урон не только отношениям двух стран, но и своим национальным интересам.В Москве подчеркнули, что россиянам и украинцам предначертано жить в добром соседстве благодаря тесным духовным, культурным и родственным связям, наши народы связывает многовековое совместное прошлое.МИД России считает, что нынешний кризис будет преодолен, но восстанавливать порушенные отношения, "придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками".Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко проинформировал мировую общественность о том, что подписал указ о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда Москва и Киев должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.