Единая Россия проконтролирует выплаты педагогам за государственную итоговую аттестацию (ГИА). По словам координатора партийного проекта Новая школа, депутата Госдумы Алены Аршиновой, регионам дано поручение предусмотреть средства на соответствующие цели при формировании бюджетов.

"ЕдинаяРоссия" проконтролирует выплаты педагогам за государственную итоговуюаттестацию (ГИА). По словам координатора партийного проекта "Новаяшкола", депутата Госдумы Алены Аршиновой, регионам дано поручениепредусмотреть средства на соответствующие цели при формированиибюджетов.Парламентарий отметила, что ранее единороссы проверяли выплаты за единый государственныйэкзамен (ЕГЭ). По итогам мониторинга стало известно о наличии рядапроблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) и другие формы итоговойаттестации.результате были внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании",которые касались компенсаций педагогам за работу по подготовке ипроведению ГИА за девятый класс, а не только за 11-й. Соответствующиеизменения вступают в силу с января следующего года.По словам Аршиновой,в связи с этим необходимо проверить готовность исполнениянормативно-правового акта в контексте подготовки бюджета. "Уже 29регионов сообщили, что такие возможности они проработали и врегиональных бюджетах средства на это в проекте уже предусмотрены", -заявила парламентарий.Она призвала провести такие проверки и другие субъекты Федерации. Координатор партпроекта "Новая школа" подчеркнула, что труд педагогов должен оплачиваться объективно и справедливо.Также "Единая Россия" вместе с Всероссийской общественнойорганизацией "Воспитатели России" проведет 27 сентября Единый деньприема родителей и дошкольников. Помимо прочего, он нацелен на выявлениеобщих и системных проблем дошкольного образования в регионах.Глава организации, зампред думского комитета по образованию и науке Лариса Тутова напомнила, чтопервый раз Всероссийский прием прошел в октябре прошлого года. По еесловам, в мероприятии приняли участие 69 регионов, более 1,5 тысячи родителей, атакже порядка 200 экспертов, которые давали консультации по поступившимвопросам.Людей волновала материально-техническая обеспеченностьучебных заведений, доступность дошкольного образования, работаперсонала, нехватка медицинских работников и многое другое. В итоге былорешено сделать акцию регулярной, отметила Тутова.Партпроект"Единой России" "Новая школа" направлен на развитие системы общего,среднего, высшего и дополнительного образования. В центре вниманиястроительство новых и капитальный ремонт старых школ, оснащение учебныхзаведений современным оборудованием и многое другое.Серьезное внимание уделяетсяповышению роли и статуса педагога и воспитателя. "ЕР" также акцентируетвнимание на дошкольном образовании,в том числе обеспечении детей до трех лет местами в дошкольныхобразовательных учреждениях, держит на контроле соблюдение прав всехучастников образовательного процесса.