Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнее время партию оружия. Об этом стало известно за несколько часов до встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнеевремя партию оружия. Об этом стало известно за несколько часов до встречиВладимира Путина и Реджепа Эрдогана.Анкара открыто поддерживает оппозиционные сирийскомупрезиденту силы, с которыми, в свою очередь, ведут борьбу не только войскаБашара Асада, но и российские ВКС.Турецкая газета Hürriyetсо ссылкой на военные источники сообщает, что накануне в сторонуИдлиба ушел большой караван с тяжелым вооружением. Военный конвой состоялиз 50 транспортных средств, которые перевозили танки и другуюбронетехнику.Ранее президент Турции заявлял, что намерен укрепить своинаблюдательные пункты в Идлибе, обосновав это необходимостью защитымирного населения. На самом деле, турецкое оружие попадает в руки боевикам и неисключено, что с его помощью террористы атакуют российские военные базы вСирии.Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас не контролируетсяправительственными силами Башара Асада. Там находятся боевики вооруженнойоппозиции, а также террористы нескольких группировок. По сути Идлиб –последний оплот боевиков в Сирии, после его освобождения на территории страныне останется незаконных группировок.О том, что Турция активно вооружаетврагов России в Сирии, было известно и раньше. Теперь из-за военной помощиСтамбула сирийской оппозиции операция против боевиков в Идлибе может бытьсорвана.Напомним, что отношения Москвы иАнкары прошли настоящее испытание на прочность. Турция и Россия чуть неразорвали все связи после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбилироссийский самолет из группировки ВКС в Сирии. Турецкие власти тогда заявили,что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. Позже, после дипломатическихусилий, отношения двух стран наладились.