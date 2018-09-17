Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнее
время партию оружия. Об этом стало известно за несколько часов до встречи
Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб самую крупную за последнее
время партию оружия. Об этом стало известно за несколько часов до встречи
Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Анкара открыто поддерживает оппозиционные сирийскому
президенту силы, с которыми, в свою очередь, ведут борьбу не только войска
Башара Асада, но и российские ВКС.
Турецкая газета Hürriyet
со ссылкой на военные источники сообщает, что накануне в сторону
Идлиба ушел большой караван с тяжелым вооружением. Военный конвой состоял
из 50 транспортных средств, которые перевозили танки и другую
бронетехнику.
Ранее президент Турции заявлял, что намерен укрепить свои
наблюдательные пункты в Идлибе, обосновав это необходимостью защиты
мирного населения. На самом деле, турецкое оружие попадает в руки боевикам и не
исключено, что с его помощью террористы атакуют российские военные базы в
Сирии.
Территория северо-западной провинции Идлиб сейчас не контролируется
правительственными силами Башара Асада. Там находятся боевики вооруженной
оппозиции, а также террористы нескольких группировок. По сути Идлиб –
последний оплот боевиков в Сирии, после его освобождения на территории страны
не останется незаконных группировок.
О том, что Турция активно вооружает
врагов России в Сирии, было известно и раньше. Теперь из-за военной помощи
Стамбула сирийской оппозиции операция против боевиков в Идлибе может быть
сорвана.
Напомним, что отношения Москвы и
Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Турция и Россия чуть не
разорвали все связи после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили
российский самолет из группировки ВКС в Сирии. Турецкие власти тогда заявили,
что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. Позже, после дипломатических
усилий, отношения двух стран наладились.