Ведущий хавбек футбольной сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл поделился с журналистами своим мнением об атмосфере в Королевском клубе после того, как его звездный коллега португалец Криштиану Роналду перешел в итальянский Ювентус.

Ведущий хавбек футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился с журналистами своим мнением об атмосфере в "Королевском клубе" после того, как его звездный коллега португалец Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус"."Конечно, ситуация в клубе немного изменилась после перехода такого большого игрока, — цитирует Бэйла британская Daily Mail. – Думаю, атмосфера стала немного более расслабленной. Мне кажется, теперь мы больше действуем как команда, больше работаем как единый механизм, чем индивидуально".