Генеральный директор Apple Тим Кук назвал причину, почему iPhone Xs и Xs Max, показанные в прошлую среду, стоят так много. Дороговизна новинок, рассказал он в беседе с азиатскими СМИ, объясняется тем, что Apple всегда находила рыночный сегмент, который готов платить больше за инновационные продукты.

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал причину, почему iPhone Xs и Xs Max, показанные в прошлую среду, стоят так много. Дороговизна новинок, рассказал он в беседе с азиатскими СМИ, объясняется тем, что Apple всегда находила рыночный сегмент, который готов платить больше за инновационные продукты."Мы всегда полагали… что если дать много инноваций и много ценности, найдется сегмент людей, готовых за это платить, — сказал Кук в интервью Nikkei Asian Review. — Для нас это довольно большая группа людей, на которых мы можем зарабатывать". По его словам, сегодня смартфоны Apple объединяют в себе "множество вещей", которые раньше приобретались по отдельности. "Роль iPhone в жизни людей стала намного более важной", — добавил Кук.”Новые iPhone XS и XS Max представлены официально читайте такжеПрезентация iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, а также "умных" часов Apple Watch 4-го поколения прошла в среду, 12 сентября. Старшие модели смартфонов оснащаются передовым 7-нм процессором A12 Bionic, поддержкой двух "симок" и улучшенной камерой, "упрощенная" Xr-версия — 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой.В России новинки выходят 28 сентября по цене от 87 990 рублей за iPhone Xs и от 96 990 рублей за iPhone Xs Max. Самый дорогой "айфон" с 512 ГБ памяти обойдется в 127 990 рублей.”iPhone XR: все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов читайте такжеРелиз условно "доступного" iPhone Xr намечен на 26 октября. За версию с 64 ГБ памяти Apple попросит 64 990 рублей, с накопителем объемом 256 ГБ — 77 990 рублей.