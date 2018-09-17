Гоген Солнцев пугает фанатов. Шоумен долгое время прятал 63-летнюю супругу Екатерину от общественности, а после и сам исчез.

Гоген Солнцев пугает фанатов. Шоумен долгое время прятал63-летнюю супругу Екатерину от общественности, а после и сам исчез.Недавно Катенька, как нежно называет жену Гоген, сделалакруговую подтяжку лица. С забинтованной головой она появилась на одном изроссийских ток-шоу, а после пропала.Поклонники забили тревогу. Гоген пытался успокоить публику,поэтому рассказывал, как его жена-старушка преобразилась. Однако фотографиисупруги публиковать перестал. Затянувшееся молчание женщины заставило всехволноваться.Фанаты скандальной парочки предположили ужасное – Катерина неперенесла последствий операционного вмешательства и скончалась. Своими мыслямиони делились в соцсети Instagram.Примечательно, что после появления слухов о смертипрестарелой супруги Гоген также перестал выходить на связь. Обычно активныйпользователь микроблога Солнцев уже около недели не подает в Сети признаковжизни.Злопыхатели предположили, что шоумен уже хлопочет по поводупогребения и поминок, готовится к получению наследства. Якобы зрители его теперьдолго не увидят, так как, скорее всего, он укатит вместе с деньгами Екатерины на какой-нибудьфешенебельный курорт. "Бабкузабальзамировал еще на ТВ, панихиду заказал, наследство оформил.. жизнь удалась", – писали интернет-обыватели в комментариях под последним постомСолнцева.Отметим, что ранее сам Гоген на каждом шагу рассказывает очудесном преображении жены. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша послепластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают изпостели.