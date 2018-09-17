Гоген Солнцев пугает фанатов. Шоумен долгое время прятал
63-летнюю супругу Екатерину от общественности, а после и сам исчез.
Гоген Солнцев пугает фанатов. Шоумен долгое время прятал
63-летнюю супругу Екатерину от общественности, а после и сам исчез.
Недавно Катенька, как нежно называет жену Гоген, сделала
круговую подтяжку лица. С забинтованной головой она появилась на одном из
российских ток-шоу, а после пропала.
Поклонники забили тревогу. Гоген пытался успокоить публику,
поэтому рассказывал, как его жена-старушка преобразилась. Однако фотографии
супруги публиковать перестал. Затянувшееся молчание женщины заставило всех
волноваться.
Фанаты скандальной парочки предположили ужасное – Катерина не
перенесла последствий операционного вмешательства и скончалась. Своими мыслями
они делились в соцсети Instagram.
Примечательно, что после появления слухов о смерти
престарелой супруги Гоген также перестал выходить на связь. Обычно активный
пользователь микроблога Солнцев уже около недели не подает в Сети признаков
жизни.
Злопыхатели предположили, что шоумен уже хлопочет по поводу
погребения и поминок, готовится к получению наследства. Якобы зрители его теперь
долго не увидят, так как, скорее всего, он укатит вместе с деньгами Екатерины на какой-нибудь
фешенебельный курорт. "Бабку
забальзамировал еще на ТВ, панихиду заказал, наследство оформил.. жизнь удалась", – писали интернет-обыватели в комментариях под последним постом
Солнцева.
Отметим, что ранее сам Гоген на каждом шагу рассказывает о
чудесном преображении жены. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после
пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из
постели.