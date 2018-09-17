В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Матч во Владивостоке, где Адмирал принимал московский ЦСКА, открывал программу дня. В упорной борьбе столичные армейцы смогли одержать трудную победу в овертайме.

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Матч во Владивостоке, где "Адмирал" принимал московский ЦСКА, открывал программу дня. В упорной борьбе столичные армейцы смогли одержать трудную победу в овертайме.Подопечные Игоря Никитина смогли открыть счет первыми, когда на 10 минуте заброшенной шайбой отметился Сергей Калинин. В течение последующих трех минут команды обменялись голами – сначала счет сравнял "моряк" Владимир Бутузов, но Константин Окулов вновь вывел "красно-синих" вперед.Во втором периоде дальневосточники вышли вперед. Этому поспособствовали Сергей Коньков и Константин Глазачев, забросившие по шайбе. На следующие 20 минут счет был неизменным. Лишь на 53 минуте Мэт Робинсон смог восстановить статус-кво, переведя игру во овертайм, где армеец Никита Нестеров вырвал победу для ЦСКА – 4:3.На Дальнем Востоке позже состоялся еще один матч. В Хабаровске местный "Амур" смог одержать волевую победу над рижским "Динамо". Рижане первыми отличились благодаря усилиям Кейда Фэрчайлда, но Вячеслав Ушенин и Богдан Потехин забили за "Амур" и вырвали для своего клуба непростую победу с минимальным счетом 2:1.