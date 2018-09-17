Американский телепродюсер Том Арнольд обвинил экс-продюсера шоу Дональда Трампа Кандидат Марка Бернетта в нападении. По словам Арнольда, Бернетт попытался его удушить. Арнольд считает, что его противник скрывает записи шоу, на которых Трамп показывает себя расистом и плохим управленцем.

Американский телепродюсер Том Арнольд обвинил экс-продюсера шоу Дональда Трампа "Кандидат" Марка Бернетта в нападении. По словам Арнольда, Бернетт попытался его удушить. Арнольд считает, что его противник скрывает записи шоу, на которых Трамп показывает себя расистом и плохим управленцем, сообщает Deadline.Реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice) выходило на американском ТВ с 2004-го по 2017-й год. На протяжение 13 сезонов его вел Дональд Трамп. Миллиардер перестал участвовать в программе вскоре после того, как выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.Продюсер Том Арнольд утверждает, что один из создателей шоу Марк Бернетт скрывает записи программы, в которых Трамп позоволяет себе грубые и расисткие высказывания, а также пристает к женщинам."Я собираюсь преследовать Бернетта до тех пор, пока он не обнародует эти видео", — заявил Арнольд.Судя по всему, нелюбовь продюсеров друг к другу взаимна. По словам Арнольда, Бернетт напал на него на пре-пати телепремии "Эмми".Супруга Бернетта утверждает, что также пострадала в драке. Это утверждение Арнольд, впрочем, отрицает.Полиция расследует инцидент.