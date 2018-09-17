Фигуранты осуществляли незаконное перемещение психотропного вещества – кетамин, массой свыше 129 граммов, и наркотического средства МДМА, массой свыше 127 граммов...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды психотропных веществ и наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Сотрудниками ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по ранее возбужденному ГСУ уголовному делу были установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых граждан – 28-летнего мужчины и 34-летней женщины.Так, установлено, что фигуранты осуществляли незаконное перемещение психотропного вещества кетамина, массой свыше 129 граммов, и наркотического средства МДМА, массой свыше 127 граммов, что подтверждено проведенными исследованиями, путем международных почтовых отправлений через таможенную границу ЕАЭС на территорию Российской Федерации.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53