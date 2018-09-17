Дорогу - спорту! Во Владимире прошёл 14-й Кросс нации. В этом году спортивная акция собрала в областном центре больше 4 тысяч бегунов. Трассу проложили по Лыбедской магистрали. Игорь Липский расскажет подробнее.

Дорогу - спорту!. Во Владимире прошёл 14-ый "Кросс нации". В этом году спортивная акция собрала в областном центре больше 4-х тысяч бегунов. Трассу проложили по Лыбедской магистрали. Игорь Липский расскажет подробнее.Игорь Липский, корреспондент 6 канал: "Праздники спорта в областном центре продолжаются. Владимир в 14-й раз присоединился к самой массовой спортивной акции в России - "Кросс нации". Дистанцию проложили по Лыбедской магистрали - от Ерофеевского спуска до пересечения с улицей Усти-на-Лабе. Бегунам предложили 3 дистанции: 1, 3 и 5 километров.Пробежать кросс мог любой желающий. Главное, чтобы позволяло здоровье и был документ, удостоверяющий личность. К слову, все дистанции входят в нормы ГТО. Первыми стартовали самые маленькие - мальчики и девочки младше 9 лет. Для них трасса в 1 километр. Сюрпризом для всех спортсменов стал гость - российский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, Николай Валуев. Спортсмен, политический деятель, а с недавних пор и ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!" убедился, что во Владимире даже самые юные спортсмены готовы побеждать.Николай Валуев, боксёр-профессионал, политический деятель: "Я вспоминаю, в моей молодости такие пробеги назывались "Испытай себя". Трёшку мы бегали. Кто побежит сегодня километр?" - "Я (дети кричат и поднимают руки)". - "А 3?" - "Мы". - "А кто хочет победить?" - "Я (все поднимают руки)".Многие юные участники бежали самостоятельно, не рассчитывая на помощь родителей. И у таких бегунов энтузиазма было не меньше, чем у взрослых участников. Некоторые спортсмены шли ноздря в ноздрю. Победитель выявлялся за долю секунды.Больше всего участников - из средних классов школ города. Дистанция та же - 1 километр. Никто не готов отдавать победу просто так. Победителем среди мальчиков 2005-2006 года рождения стал Альберт Ермоленко.Альберт Ермоленко, участник акции "Кросс нации": "Ну вообще я занимаюсь в спортивной школе. Мне соревнования привычны. В конце было сложно терпеть. Трассу на самом деле уменьшили, где-то на 100 метров". - "В конце у вас была борьба. Что тебе придавало силы?" - "Ну вообще тот, кто прибежал вторым, это мой друг по тренировке. Мы друг друга поддерживали перед этим. Конечно, это тоже помогло".Бежать "Кросс нации" можно было не только в одиночку, но и всей семьёй. Для таких энтузиастов был организован забег на 1 километр "Папа, мама, я - спортивная семья!". Главное условие - добежать до финиша всей семьёй.Анна Крашенинникова и Дмитрий Крашенинников, участники акции "Кросс нации": "Конкурентов было мало, но ребята все резвые. "Стартанули" резко. Мы не ожидали". - "Не дождались родителей, убежали вперёд". - "Поэтому нам пришлось их догонять очень усиленно". - "Правила такие, что только втроём можно финишировать. Поэтому нам пришлось ускориться". -"Поэтому мы первые". - "У нас всё получилось".На трассу в три километра вышли участники старше 14 лет. Уже на финише ребята делятся первыми впечатлениями о забеге.Захар Аминов, участник акции "Кросс нации": "Трасса хорошая, ровная, удобно бегать. Соперники сильные. Я доволен, как я пробежал"."Кросс нации" не имеет возрастных и спортивных ограничений. Принять участие могли как любители, так и заслуженные ветераны спорта. Николай Петров уже давно занимается бегом. Вместе с ним всегда его друг - трёхкратный параолимпийский чемпион по лыжам Виктор Бубнов.Николай Петров, участник акции "Кросс нации": "Ну мы постоянно во всех пробегах участвуем. Был даже у нас пробег по области - "Бег мира". И он тоже вместе со мной участвовал. По всей области пробегали в конце июля. А на прошлой неделе бежали и полумарафон владимирский. В первую очередь, это здоровье даёт. И настроение. Быть среди молодых. И себя бодрим. Стараемся не отставать".Далее эстафетная палочка перешла участникам на дистанции в 5 километров. Победителем среди мужчин здесь стал 21-летний Сергей Болотов. Лёгкой атлетикой он занимается уже 8-й год.Сергей Болотов, участник акции "Кросс нации": "Лёгкой атлетикой я занимаюсь уже 7 лет. Пошёл 8-й год. У меня большие планы. Есть цель - заниматься дальше, возможно сдать какие-то нормативы. Например, на мастера-спорта. Есть мечта - попасть на какие-то крупные соревнования: Олимпийские игры, Чемпионат Мира. Поэтому я и занимаюсь. Ради этого".В 14-м "Кроссе нации" во Владимире приняли участие 4 тысяч человек. По словам организаторов, по Лыбедской магистрали дистанции проложили не случайно.Ольга Молева, начальник Управления по делам молодежи администрации города Владимира: "Так как у нас довольно-таки большие: 1, 3 и 5 километров, на стадионе это, к сожалению, не очень удобно. Это очень много кругов пришлось бы делать. Лыбедская магистраль - это такое место, где, в принципе, удобно всем: и зрителям посмотреть, и участникам. Прекрасная трасса. Очень обзорная и, мне кажется, дети, которые принимают участие, просто кайфуют от того, что у нас есть такая классная Лыбедская магистраль".Всех победителей наградили памятными призами, медалями и кубками. Но главное - эмоции, которые получили участники на каждой из дистанций.