Военно-морские силы Индии планируют купить у России 4 фрегата класса Talwar. Стоимость сделки оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Подпишут контракт, скорее всего, во время октябрьской встречи Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится в Дели.

Военно-морские силы Индии планируют купить у России 4 фрегата класса Talwar. Стоимость сделки оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Подпишут контракт, скорее всего, во время октябрьской встречи Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится в Дели, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.Два корабля построят на российском заводе "Янтарь", что в Калининграде, еще два – на индийских верфях в штате Гоа. Местные журналисты уточняют, что оплатить корабли Дели может в рупиях из-за санкций США.Talwar относится к сторожевикам проекта 11356. Водоизмещение корабля – чуть больше 4 тысяч тонн, длина – 124 метра. Фрегат построен с применением технологий малой заметности, способен разгоняться до 30 узлов, или около 55 километров в час.Основное вооружение корабля – Club-N. Это экспортная модификация ракетного комплекса "Калибр". Плюс к нему на Talwar размещены 100-милиметровая пушка А-190Э, реактивный бомбомет РБУ-6000 для уничтожения подлодок и пара двухтрубных торпедных аппарата.Защиту корабля обеспечивают зенитный ракетный комплекс средней дальности "Штиль-1" и ракетно-артиллерийская система "Каштан".Фрегаты проекта 11356 уже давно служат в индийских ВМФ. Первые, сам Talwar, а также Trishul и Tabar, были поставлены в конце девяностых годов. Потом Дели заказало еще три корабля: Teg, Tarkash и Trikand. Их передали ВМС Республики в 2012 и 2013 годах.