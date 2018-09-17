Анастасия Волочкова решила удивить поклонников, которые
нередко обсуждают ее чересчур пышные для балерины формы. На архивном видео
танцовщица предстала очень худой и плоскогрудой.
Анастасия Волочкова решила удивить поклонников, которые
нередко обсуждают ее чересчур пышные для балерины формы. На архивном видео
танцовщица предстала очень худой и плоскогрудой.
Лучшее выступление Волочковой – так оценили поклонники
выложенную в Сеть архивную запись репетиции балета "Баядерка".
Анастасия танцевала со знаменитым артистом Фарухом Рузиматовым. Репетицию
посетила легендарная балерина 20 века Галина Уланова. Знаменитая танцовщица
внимательно следила за успехами Рузиматова и очень тепло к нему относилась.
Немного внимания досталось и Волочковой.
Анастасия и сама была неравнодушна к Фаруху – и отнюдь не только как к талантливому
артисту. "Это первая любовь и первый любимый мужчина моей жизни", -
описывала балерина свои романтические чувства к партнеру. Анастасии было 19
лет, когда она впервые встретила Рузиматова в Мариинском театре, Фаруху – 32
года.
"Мы танцевали вместе. И сцена, объединяя нас,
привносила в наши романтические отношения невероятную чувственность и
таинственность. Это был очень светлый и искренний роман, задавший тон
последующим отношениям моей жизни", – вспоминала свой роман Волочкова.
Теперь поклонники знают: когда-то и Анастасия была хрупкой и
миниатюрной. Худая, с маленькой грудью и осиной талией – такой предстала
балерина на редких архивных снимках, пишет "Woman's Day". "Фигура хороша, а как порхает!", – оценили
фанаты внешность и мастерство своего кумира.