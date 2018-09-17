Анастасия Волочкова решила удивить поклонников, которые нередко обсуждают ее чересчур пышные для балерины формы. На архивном видео танцовщица предстала очень худой и плоскогрудой.

Анастасия Волочкова решила удивить поклонников, которыенередко обсуждают ее чересчур пышные для балерины формы. На архивном видеотанцовщица предстала очень худой и плоскогрудой.Лучшее выступление Волочковой – так оценили поклонникивыложенную в Сеть архивную запись репетиции балета "Баядерка".Анастасия танцевала со знаменитым артистом Фарухом Рузиматовым. Репетициюпосетила легендарная балерина 20 века Галина Уланова. Знаменитая танцовщицавнимательно следила за успехами Рузиматова и очень тепло к нему относилась.Немного внимания досталось и Волочковой.Анастасия и сама была неравнодушна к Фаруху – и отнюдь не только как к талантливомуартисту. "Это первая любовь и первый любимый мужчина моей жизни", -описывала балерина свои романтические чувства к партнеру. Анастасии было 19лет, когда она впервые встретила Рузиматова в Мариинском театре, Фаруху – 32года."Мы танцевали вместе. И сцена, объединяя нас,привносила в наши романтические отношения невероятную чувственность итаинственность. Это был очень светлый и искренний роман, задавший тонпоследующим отношениям моей жизни", – вспоминала свой роман Волочкова.Теперь поклонники знают: когда-то и Анастасия была хрупкой иминиатюрной. Худая, с маленькой грудью и осиной талией – такой предсталабалерина на редких архивных снимках, пишет "Woman's Day". "Фигура хороша, а как порхает!", – оценилифанаты внешность и мастерство своего кумира.