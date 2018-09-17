Американские исследователи переписали историю пивоварения. По их данным, практика создания хмельного напитка вдвое старше, чем предполагалось. Что удивительно, варили его ещё до появления сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами и… для поминальных ритуалов.

Археологи из Стэнфордского университета переписали историю пивоварения. По их данным, практика создания хмельного напитка вдвое старше, чем предполагалось.Напомним, что ранее древнейшей из известных была признана пивоварня, найденная в Китае. Её возраст составляет 5-7 тысяч лет. Но традиции пивоварения зародились, по всей видимости, не в Поднебесной.Согласно новым данным, в пещере Ракефет неподалёку от израильского города Хайфа варили пиво целых 13 тысяч лет назад.Это открытие подтверждает гипотезу о том, что в некоторых регионах именно пивоварение, а не изготовление хлеба могло послужить "мотивацией" для развития сельского хозяйства, в частности, разведения злаковых культур.Дебаты по этому поводу длятся с 1950-х годов. Тогда на территории современных Сирии, Иордании и Израиля были найдены следы поселений натуфийцев и, среди прочих артефактов, исследователи обнаружили остатки серпов, а также зерно. Предполагалось, что древние жители этого региона отказались от кочевого образа жизни ради разведения ячменя, но создавали из него отнюдь не хлеб, а пивной напиток.Глава научной группы профессор Ли Лю (Li Liu) отмечает, что натуфийские охотники-собиратели, населявшие восточное Средиземноморье, действительно были весьма сведущи в искусстве пивоварения.В пещере Ракефет были найдены "ступы" глубиной около 60 сантиметров, выдолбленные прямо в полу, а также следы ячменного солода, пшеницы, крахмала и других частиц растительного происхождения (фитолитов), указывающие на изготовление пива.Основываясь на знаниях о древних технологиях пивоварения, эксперты смогли восстановить процесс изготовления напитка натуфийцами. Семена ячменя и пшеницы сначала помещали в воду и давали прорасти, чтобы получить солод. Затем их высушивали и перемалывали в пюреобразную массу. Её позднее нагревали, запуская тем самым процесс брожения. Эта часть производилась на открытом воздухе и при помощи штаммов диких дрожжей.Отмечается, что свои предположения исследователи проверили экспериментально. Они воссоздали каждый этап и убедились, что обработанные зёрна и гранулы крахмала действительно напоминают те, что были найдены в пещере.Правда, конечный продукт имел мало что общего с современным хмельным напитком: у него была меньшая крепость, а по консистенции пиво напоминало кашу, сообщает Ли Лю в интервью BBC.По словам экспертов, историческое значение этого открытия огромно. Оно позволяет по-новому взглянуть на "технический потенциал" натуфийских людей и отследить развитие "инноваций", происходившее тысячи лет назад.Возвращаясь к вопросу о развитии сельского хозяйства в восточном Средиземноморье, учёные отмечают, что в каменных ступах были обнаружены следы и других растений, например, волокна льна и остатки овса, проса и бобовых. Собственно, это и была первоначальная цель историков: они хотели больше узнать о питании общин на этапе перехода от кочевого образа жизни к осёдлому."Мы не собирались искать алкоголь в каменных ступах, а просто хотели исследовать, какие растительные продукты люди могли употреблять", — признаётся профессор Лю.Однако, по её мнению, пиво натуфийцы производили не ради реализации неиспользованных остатков зерна, а готовили его специально. Древнее пивоварение, как предполагается, было тесно связано с культурным аспектом жизни: оно было неотъемлемой частью ритуалов, связанных с почитанием и воспеванием мёртвых.Дело в том, что пещера Ракефет располагается в непосредственной близости от древних захоронений, то есть пивоварением занимались практически на кладбище. Это подчёркивает эмоциональные связи с предками и, очевидно, говорит о том, что натуфийцы придавали процессу создания пива особую значимость."Употребление алкоголя необязательно является результатом сельскохозяйственной деятельности, оно было разработано для ритуальных целей и духовных потребностей", — считает Лю.Что же касается любопытного вопроса о том, что же было вначале, хлеб или пиво, то он пока остаётся открытым. Возраст "пивных" находок составляет от 11700 до 13700 лет, между тем возраст самых древних остатков хлеба, найденных в Иордании, – от 11600 до 14600 лет (об этой находке мы подробно рассказывали). Вполне возможно, что "музами" натуфийского сельского хозяйства стали сразу оба продукта.Научная статья по итогам новой работы была опубликована в издании Journal of Archaeological Science: Reports.Напомним, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о следах древнейшей в мире винодельни. Тогда исторической родиной благородного напитка из винограда признали Грузию. А в Италии археологи обнаружили следы старейшего оливкового масла.