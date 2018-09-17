О
самочувствии Евгения Леонова-Гладышева сообщила его гражданская жена. По словам
женщины, артист давно пришел в себя.
О
самочувствии Евгения Леонова-Гладышева сообщила его гражданская жена. По словам
женщины, артист давно пришел в себя.
Она прокомментировала информацию о том,
что ее муж якобы уже месяц находится в коме. Такое предположение возмутило женщину.
Супруга 66-летнего Леонова-Гладышева отметила,
что актер давно пришел в себя. Она добавила, что его перевели из реанимации в
общее отделение, и впереди предстоит долгий период восстановления.
"Все идет хорошо. Вот прямо сейчас мы
зарядку делаем, это теперь обязательное упражнение каждый день", – цитирует
женщину сайт При этом она не стала озвучивать прогнозы
врачей.
Напомним, ЧП со
знаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав на
улице. Была и версия о том, что на Евгения Леонова-Гладышева напали неизвестные
злоумышленники, ударив по голове.
По словам
заслуженного артиста России Сергея Кошонина, инцидент не носил криминальный
характер. По его словам, коллега собирался в Москву на съемки программы "Судьба
человека" с Борисом Корчевниковым. Однако на улице ему неожиданно стало плохо,
он упал и ударился головой. Отметим, Евгений Леонов-Гладышев сыграл в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Челюскинцы", в сериале "Убойная сила" и других.