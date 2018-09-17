О самочувствии Евгения Леонова-Гладышева сообщила его гражданская жена. По словам женщины, артист давно пришел в себя.

самочувствии Евгения Леонова-Гладышева сообщила его гражданская жена. По словамженщины, артист давно пришел в себя.Она прокомментировала информацию о том,что ее муж якобы уже месяц находится в коме. Такое предположение возмутило женщину.Супруга 66-летнего Леонова-Гладышева отметила,что актер давно пришел в себя. Она добавила, что его перевели из реанимации вобщее отделение, и впереди предстоит долгий период восстановления."Все идет хорошо. Вот прямо сейчас мызарядку делаем, это теперь обязательное упражнение каждый день", – цитируетженщину сайт При этом она не стала озвучивать прогнозыврачей.Напомним, ЧП сознаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав наулице. Была и версия о том, что на Евгения Леонова-Гладышева напали неизвестныезлоумышленники, ударив по голове.По словамзаслуженного артиста России Сергея Кошонина, инцидент не носил криминальныйхарактер. По его словам, коллега собирался в Москву на съемки программы "Судьбачеловека" с Борисом Корчевниковым. Однако на улице ему неожиданно стало плохо,он упал и ударился головой. Отметим, Евгений Леонов-Гладышев сыграл в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Челюскинцы", в сериале "Убойная сила" и других.