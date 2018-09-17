25 малышей выпали из окон, трое из них погибли. Такой антирекорд в этом году впервые за прошедшее десятилетие установила Владимирская область. Родители, правоохранители и детский омбудсмен бьют тревогу! С чем связана печальная статистика и как предотвратить новые трагедии? Разбиралась Маргарита Махрова.

25 малышей выпали из окон, трое из них погибли. Такой антирекорд в этом году впервые за прошедшее десятилетие установила Владимирская область. Родители, правоохранители и детский омбудсмен бьют тревогу! С чем связана печальная статистика и как предотвратить новые трагедии? Разбиралась Маргарита Махрова.Алёна Малыкина - молодая мама. Её сыну Глебу 2 года и 4 месяца. Алёна вспоминает, что всё лето с ужасом узнавала о детях, выпавших из окон. Её малыш тоже активный и любознательный, уже не раз пытался взобраться на окошко. А живёт семья на 7 этаже. К счастью, о безопасности сынишки родные позаботились уже давно.Алёна Малыкина, молодая мама: "Как только заметили, что проявляет интерес к окну. Сразу с мужем поняли, что нужно предпринимать какие-то действия. Заказали тут же замки, сами их установили, достаточно это просто всё делается, очень доступно. У нас они стоят на всех окнах в доме, мы очень рады этому. Можно спокойно жить и не бояться, если вдруг ребёнок приближается к подоконнику. Я считаю, что нельзя детей оставлять без присмотра, всегда стараюсь держать его в поле зрения".Алёна рассказывает: такие "детские" замки не откроешь без специального ключа, а это значит, что ребёнок не может самостоятельно открыть окошко и случайно упасть, оперевшись на москитную сетку. Именно по такому сценарию разворачивались события во всех трагических случаях, произошедших в области: окно раскрыто полностью или на проветривание и не заблокировано, родные отвлекаются от ребёнка, малыш приближается к окну и падает с высоты.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Даже абсурдные какие-то случаи. В Коврове вот последний случай: двухлетняя девочка сидела на диване, а мама в этом же помещении рылась в шкафу, подбирала одежду для прогулки с ребёнком, и практически мама находится спиной, а ребёнок забирается на подоконник и выпадает из окна. Мама оборачивается - ребёнка нет".В этом году наша область установила антирекорд за последние 10 лет, рассказывают в Следственном комитете: 25 выпавших детей в разных районах области. Пострадавшие - малыши до 4 лет. Все выпавшие дети получили серьёзные травмы, а 3 погибли. Примечательно, говорят правоохранители, что дети, в основном, из благополучных и даже многодетных семей. Их родные до сих пор не могут оправиться от шока и чувства вины. По фактам гибели детей возбуждены уголовные дела.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "А по закону, если ребёнок погибает, возбуждаются уголовные дела по статье 109 Причинение смерти по неосторожности, там до двух лет лишения свободы. Но на моей памяти какие-то реальные сроки по таким случаям не давали тем, кто признавался обвиняемым по делу".Тревогу бьёт и детский омбудсмен. Ведь с родителями из Владимира и области регулярно беседуют педагоги, а специалисты предупреждают об опасности на родительских собраниях. Но почему-то люди считают, что их никогда не коснётся беда, и так не только в нашем регионе.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: "Наши соседи: Московская область - 53-54 ребёнка, ну у них область большая, Рязанская область - 14, Нижегородская - 15-17 детей. Нужно поменять подход, лично приходить к родителям, памятки вручать".Геннадий Прохорычев уверен, родители должны понять, что ребёнка важно не только обеспечивать материально, дарить любовь и учить правильно себя вести, нужно быть бдительным и ответственным, чтобы сохранить хрупкую жизнь малыша.