На столичных трассах в ближайшее время появится более 500 новых зон фото- и видеофиксации нарушений. В Москве перевешивают дорожные камеры - из тех мест, где водители уже привыкли к постоянному наблюдению и почти перестали нарушать правила, туда, где дисциплина пока хромает.

На столичных трассах в ближайшее время появится более 500 новых зон фото- и видеофиксации нарушений. В Москве перевешивают дорожные камеры — из тех мест, где водители уже привыкли к постоянному наблюдению и почти перестали нарушать правила, туда, где дисциплина пока хромает.- Вот первая камера и буквально через квартал будет еще одна.Каждый московский водитель наперечет знает камеры на маршрутах, по которым ездит каждый день. И вдруг, всегда неожиданно — снимок, "письмо счастья", просьба оплатить штраф.- Новая камера была установлена на шоссе, я не знала о ней и получила штраф за нарушение скоростного режима.Центр организации дорожного движения переносит камеры на новые места примерно раз в полтора года. Это срок эффективности приборов: потом водители привыкают к ним и не создают аварийных ситуаций. Постановлений о штрафах становится все меньше. Камеру меняют на муляж — их уже по всей Москве триста, а будет в два раза больше."Визуально ничем не отличается, более того — в них находится эмуляция радара, который, в общем-то, обманывает антирадар и показывает, что идет замер скорости", — говорит руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.Чтобы участок признали аварийным и поставили туда систему фиксации, за год на нем должно произойти не менее трех аварий. Такие места уже обнаружили на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, а также на нескольких оживленных проспектах. Там и установят около пятисот новых камер.- Впереди камера на 60.Навигационным системам информацию о камерах чаще всего передают сами пользователи. Если сообщений много, значок занимает постоянное место на карте. Учитываются и данные с официального сайта ГИБДД. Между появлением камеры на дороге и в навигаторе проходит несколько дней. Точных сведений о муляжах обычно нет."Не все их легко отличить, мы не всегда сами, может быть, уверены. Поэтому мы здесь стараемся лучше перепредупредить, чем недопредупредить", — говорит руководитель навигационной системы Михаил Высоковский.- Муляж камеры.Такие сообщения тоже основаны на сигналах водителей. Навигатор за точность информации ответственности не несет.Процесс переноса более пятисот средств фото- и видеофиксации завершится к концу следующего года. Причем водители так никогда доподлинно и не узнают, где вместо реальной камеры появился муляж. Поэтому во избежание штрафов лучше внимательно следить за знаками и обращать внимание на все предупреждения навигатора.