Минобороны России в понедельник, 17 сентября, представило убедительные
доказательства вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе. На
протяжении четырех лет Киев водил весь мир за нос, утверждая, что в
катастрофе виновата Москва. Теперь руководству Незалежной вряд
ли удастся выйти сухим из воды.
Минобороны России в понедельник, 17 сентября, представило убедительные
доказательства вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе. На
протяжении четырех лет Киев водил весь мир за нос, утверждая, что в
катастрофе виновата Москва. Теперь руководству Незалежной вряд
ли удастся выйти сухим из воды.
Пассажирский Boeing
Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
Не дожидаясь каких-либо выводов о трагедии, Киев тут же бросился винить
в случившемся ополченцев Донецкой республики и "стоящую за их спиной"
Россию.
Международная
следственная группа, созданная для установления обстоятельств
случившегося и определения причастных к катастрофе лиц, активно
опиралась на низкопробные фейки, которые периодически вбрасывала
украинская стороны. К примеру, в Киеве заявляли, что самолет был сбит
зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", выстрел произвели из района населенного пункта Первомайское.
В
Киеве заявляли, что ЗРК прибыл на территорию Украины 23-25 июня из
расположения российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в
Курской области. Утром 17 июля "Бук" якобы видели в Донецке, откуда его
на платформе перевезли в город Снежное, контролировавшийся ополченцами ДНР.
После
этого, утверждала украинская сторона и представители
Международной следственной группы, зенитно-ракетная установка
отправилась к месту выстрела собственным ходом. По версии Киева, "Бук"
остановился на поле у поселка Первомайский, расположенный в
непосредственной близости от города Снежное и произвел пуск ракеты,
которая и сбила Boeing.
Кроме
того, Украина упорно отрицала наличие своих зенитно-ракетных установок в
зоне, откуда можно было поразить лайнер. Единственный комплекс, который
имел возможность это сделать, принадлежал российским вооруженным силам,
утверждали в Киеве.
Однако
представленные в ходе брифинга минобороны сведения не оставляют
сомнений в причастности украинской стороны к катастрофе пассажирского
лайнера, в результате которого погибли 298 человек. Глава департамента
информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор
Игорь Конашенков
и начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны
генерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которой
был уничтожен лайнер.
Были
продемонстрированы ее фрагменты, а также бортовой номер изделия. Паршин
рассказал, что ракета произведена на предприятии в Долгопрудном в 1986
году, после чего была отправлена в войсковую часть в Тернопольской
области, где располагалась зенитно-ракетная бригада. Сейчас там
располагается 223-й зенитно-ракетный дивизион вооруженных сил Украины. В
минобороны подчеркнули, что изделие, которым был уничтожен Boeing, не возвращалось на территорию России.
Кроме того, военное ведомство представило запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака,
который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду,
контролировавшей небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, что
украинская армия может сбить еще один "Боинг".
Украина
предсказуемо поспешили назвать обнародованную минобороны России
информацию "фейком". Осталось ждать реакции Запада. Интересно, продолжат
ли США и Европа ломать комедию и плясать под дудку Киева даже при наличии столь убедительных доказательств?