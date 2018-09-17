Минобороны России в понедельник, 17 сентября, представило убедительные доказательства вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе. На протяжении четырех лет Киев водил весь мир за нос, утверждая, что в катастрофе виновата Москва. Теперь руководству Незалежной вряд ли удастся выйти сухим из воды.

Минобороны России в понедельник, 17 сентября, представило убедительныедоказательства вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе. Напротяжении четырех лет Киев водил весь мир за нос, утверждая, что вкатастрофе виновата Москва. Теперь руководству Незалежной врядли удастся выйти сухим из воды.Пассажирский BoeingМалайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.Не дожидаясь каких-либо выводов о трагедии, Киев тут же бросился винитьв случившемся ополченцев Донецкой республики и "стоящую за их спиной"Россию.Международнаяследственная группа, созданная для установления обстоятельствслучившегося и определения причастных к катастрофе лиц, активноопиралась на низкопробные фейки, которые периодически вбрасывалаукраинская стороны. К примеру, в Киеве заявляли, что самолет был сбитзенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", выстрел произвели из района населенного пункта Первомайское.Киеве заявляли, что ЗРК прибыл на территорию Украины 23-25 июня израсположения российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной вКурской области. Утром 17 июля "Бук" якобы видели в Донецке, откуда егона платформе перевезли в город Снежное, контролировавшийся ополченцами ДНР.Послеэтого, утверждала украинская сторона и представителиМеждународной следственной группы, зенитно-ракетная установкаотправилась к месту выстрела собственным ходом. По версии Киева, "Бук"остановился на поле у поселка Первомайский, расположенный внепосредственной близости от города Снежное и произвел пуск ракеты,которая и сбила Boeing.Крометого, Украина упорно отрицала наличие своих зенитно-ракетных установок взоне, откуда можно было поразить лайнер. Единственный комплекс, которыйимел возможность это сделать, принадлежал российским вооруженным силам,утверждали в Киеве.Однакопредставленные в ходе брифинга минобороны сведения не оставляютсомнений в причастности украинской стороны к катастрофе пассажирскоголайнера, в результате которого погибли 298 человек. Глава департаментаинформации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майорИгорь Конашенкови начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороныгенерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которойбыл уничтожен лайнер.Былипродемонстрированы ее фрагменты, а также бортовой номер изделия. Паршинрассказал, что ракета произведена на предприятии в Долгопрудном в 1986году, после чего была отправлена в войсковую часть в Тернопольскойобласти, где располагалась зенитно-ракетная бригада. Сейчас тамрасполагается 223-й зенитно-ракетный дивизион вооруженных сил Украины. Вминобороны подчеркнули, что изделие, которым был уничтожен Boeing, не возвращалось на территорию России.Кроме того, военное ведомство представило запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака,который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду,контролировавшей небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, чтоукраинская армия может сбить еще один "Боинг".Украинапредсказуемо поспешили назвать обнародованную минобороны Россииинформацию "фейком". Осталось ждать реакции Запада. Интересно, продолжатли США и Европа ломать комедию и плясать под дудку Киева даже при наличии столь убедительных доказательств?