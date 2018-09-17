Сотрудничество
России и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматривает
Дальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили,
что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станет
частью масштабного транспортного проекта Один пояс, один путь.
Сотрудничество
России и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматривает
Дальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили,
что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станет
частью масштабного транспортного проекта "Один пояс, один путь".
По словам главы железнодорожной компании China Railway Чжана Цзунъяня,
китайские предприятия могут задействовать имеющиеся у них передовые
технологии и инженеров для реализации инфраструктурных проектов на
Дальнем Востоке. Об этом он заявил в интервью агентству Xinhua, передает .
Новая инфраструктура
на Дальнем Востоке может появиться в рамках масштабной китайской
программы "Один пояс, один путь", которые предполагает выстраивание
транспортной инфраструктуры из Китая в Европу, связывая регионы Евразии. Китайские инвесторы, заявил Чжан Цзунъянь, способны построить мосты, железные и автомобильные дороги.
Руководитель China Railway подчеркнул, что возглавляемая им компания уже провела переговоры с российским руководством, а также с РЖД. Цзунъян
отметил, что рассматривает такие проекты как взаимовыгодное
сотрудничество двух стран. Однако несколько месяцев назад его компания
подвергла критике проект железнодорожной магистрали Пекин – Москва -
Берлин, которую Россия считает одним из своих ключевых транспортных
проектов.
Напомним,
в прошлом году стало известно о размещении Китаем неподалеку от границ с
Россией межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41). В
Москве на этот шаг отреагировали неоднозначно. Одни призвали укреплять
противоракетную оборону для перехвата китайского оружия, другие заявили, что отношения между двумя странами активно развиваются, поэтому поводов для беспокойства нет.