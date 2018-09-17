Сотрудничество России и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматривает Дальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили, что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станет частью масштабного транспортного проекта Один пояс, один путь.

СотрудничествоРоссии и Китая обретает новые контуры. Поднебесная рассматриваетДальний Восток как один из своих приоритетных рынков. В Пекине заявили,что полны решимости развивать инфраструктуру в регионе, которая станетчастью масштабного транспортного проекта "Один пояс, один путь".По словам главы железнодорожной компании China Railway Чжана Цзунъяня,китайские предприятия могут задействовать имеющиеся у них передовыетехнологии и инженеров для реализации инфраструктурных проектов наДальнем Востоке. Об этом он заявил в интервью агентству Xinhua, передает .Новая инфраструктурана Дальнем Востоке может появиться в рамках масштабной китайскойпрограммы "Один пояс, один путь", которые предполагает выстраиваниетранспортной инфраструктуры из Китая в Европу, связывая регионы Евразии. Китайские инвесторы, заявил Чжан Цзунъянь, способны построить мосты, железные и автомобильные дороги.Руководитель China Railway подчеркнул, что возглавляемая им компания уже провела переговоры с российским руководством, а также с РЖД. Цзунъянотметил, что рассматривает такие проекты как взаимовыгодноесотрудничество двух стран. Однако несколько месяцев назад его компанияподвергла критике проект железнодорожной магистрали Пекин – Москва -Берлин, которую Россия считает одним из своих ключевых транспортныхпроектов.Напомним,в прошлом году стало известно о размещении Китаем неподалеку от границ сРоссией межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41). ВМоскве на этот шаг отреагировали неоднозначно. Одни призвали укреплятьпротиворакетную оборону для перехвата китайского оружия, другие заявили, что отношения между двумя странами активно развиваются, поэтому поводов для беспокойства нет.