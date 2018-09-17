Эвелина Бледанс подцепила звездную лихорадку. Телеведущая в восторге от клипа Филиппа Киркорова и Егора Крида Цвет настроения черный.

Эвелина Бледанс подцепила звездную лихорадку. Телеведущая ввосторге от клипа Филиппа Киркорова и Егора Крида "Цвет настроения черный".Эвелина оказалась под таким впечатлением от увиденного, чторешилась на откровенную фотосессию. Звезда в обнимку с накачаннымкрасавцем-брюнетом позирует на палубе роскошной яхты. За их спинами открываетсяживописный вид на море и отвесные скалы. Бледанс отметила, что серия снимков посвященаклипу "Цвет настроения черный".Примечательно, что Эвелина опубликовала кадры в личномInstagram и сопроводила их хештегами, прямо указывающими на их отношение кмузыкальному ролику Киркорова и Крида. Эвелина призналась, что рядом с шикарным мужчиной "чувствует себя богиней". Отметим, что даже купальные костюмызвезда и ее ухажер выбрали в тон – черные.Отметим, что Бледанс не единственная знаменитость, подцепившаяновый "вирус" под названием . Певица Ани Лоракопубликовала в Stories своего микроблога видеонарезку, собранную из кадровсобственных музыкальных видео. На них Лорак запечатлена в черных эротичных нарядах.Напомним, что музыкальный ролик на песню Крида и Киркорова сразупосле выхода попал в тренды YouTube. За три дня клип набрал более 13 миллионовпросмотров. Тут же появился одноименный хештег, которым пользователи Сетиначали сопровождать собственные забавные и не очень видео и фото.В Интернете началась настоящая лихорадка под названием . Только ленивый не высказал своего мнения по поводу детища ЕгораКрида и Филиппа Киркорова.