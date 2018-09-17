Эвелина Бледанс подцепила звездную лихорадку. Телеведущая в
восторге от клипа Филиппа Киркорова и Егора Крида Цвет настроения черный.
Эвелина Бледанс подцепила звездную лихорадку. Телеведущая в
восторге от клипа Филиппа Киркорова и Егора Крида "Цвет настроения черный".
Эвелина оказалась под таким впечатлением от увиденного, что
решилась на откровенную фотосессию. Звезда в обнимку с накачанным
красавцем-брюнетом позирует на палубе роскошной яхты. За их спинами открывается
живописный вид на море и отвесные скалы. Бледанс отметила, что серия снимков посвящена
клипу "Цвет настроения черный".
Примечательно, что Эвелина опубликовала кадры в личном
Instagram и сопроводила их хештегами, прямо указывающими на их отношение к
музыкальному ролику Киркорова и Крида. Эвелина призналась, что рядом с шикарным мужчиной "чувствует себя богиней". Отметим, что даже купальные костюмы
звезда и ее ухажер выбрали в тон – черные.
Отметим, что Бледанс не единственная знаменитость, подцепившая
новый "вирус" под названием . Певица Ани Лорак
опубликовала в Stories своего микроблога видеонарезку, собранную из кадров
собственных музыкальных видео. На них Лорак запечатлена в черных эротичных нарядах.
Напомним, что музыкальный ролик на песню Крида и Киркорова сразу
после выхода попал в тренды YouTube. За три дня клип набрал более 13 миллионов
просмотров. Тут же появился одноименный хештег, которым пользователи Сети
начали сопровождать собственные забавные и не очень видео и фото.
В Интернете началась настоящая лихорадка под названием . Только ленивый не высказал своего мнения по поводу детища Егора
Крида и Филиппа Киркорова.