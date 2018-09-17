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<a href="http://33live.ru/novosti/17-09-2018-kogda-v-kolchugino-shkolu-sdadut.html" target="_blank">Когда в Кольчугино школу сдадут?</a> - С проверкой на стройплощадку. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приехала на долгострой в Кольчугино. Еще 25 лет назад там должна была появиться новая школа, но из-за отсутствия финансирования социальный проект был закрыт, хотя реализовали его практически наполовину. Строить вновь начали в 2017-ом и опять не успели. К 1 сентября школа так и не открыла свои двери. Что думает по этому поводу глава региона и когда образовательное учреждение всё-таки достроят? Мнение власти узнаете прямо сейчас.