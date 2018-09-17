С проверкой на стройплощадку. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приехала на долгострой в Кольчугино. Еще 25 лет назад там должна была появиться новая школа, но из-за отсутствия финансирования социальный проект был закрыт, хотя реализовали его практически наполовину. Строить вновь начали в 2017-ом и опять не успели. К 1 сентября школа так и не открыла свои двери. Что думает по этому поводу глава региона и когда образовательное учреждение всё-таки достроят? Мнение власти узнаете прямо сейчас.
С проверкой на стройплощадку. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
приехала на долгострой в Кольчугино. Еще 25 лет назад там должна была появиться новая школа, но из-за отсутствия финансирования социальный проект был закрыт, хотя реализовали его практически наполовину. Строить вновь начали в 2017-ом и опять не успели. К 1 сентября школа так и не открыла свои двери. Что думает по этому поводу глава региона и когда образовательное учреждение всё-таки достроят? Мнение власти узнаете прямо сейчас.
Возродилось строительство этого объекта в прошлом году. Цена новой школы около 500 миллионов рублей. Финансирование идёт из Москвы, Владимира, участвует и местный бюджет. Вот только у генподрядчика сразу же возникли проблемы.
Роланд Мамоян, гендиректор подрядной компании "Тамбовэлитстрой": "Субподрядная организация, которая до конца 2017 года не выполнила свои обязательства перед нами".
Владимир Харитонов, глава Кольчугинского района: "На прошлый год они должны были освоить 175 миллионов, из них они освоили порядка 35-40 миллионов. Соответственно, был наложен штраф на подрядчика достаточно весомый, который впоследствии поступит в казну нашего района".
Промедление стоило не только денег, но и времени. К 1 сентября школу сдать не успели. За невыполнение условий контракта подрядчики заплатили в бюджет муниципального образования 12 миллионов рублей штрафа. Теперь же работа нормализовалась. Трудятся бригады в несколько смен.
"Сколько сейчас здесь работает человек?" - "380 человек. Что сделано внутри, это вентиляция и сантехника, сделано сто процентов. Сейчас делаем разводку по подвалу, чтобы запустить отопление". - "Срок? Декабрь - срок сдачи школы". - "Мы должны полностью рассчитаться с генподрядчиком край 23,24 декабря".
"Новый срок – конец года. Не успеете, пеняйте на себя", - подчеркнула Светлана Орлова
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Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "И сейчас я ему сказала, если они не сделают в срок, то они будут включены в реестр недобросовестных застройщиков".
А это значит, что этот подрядчик, если не успеет, больше не будет работать ни во Владимирской области, ни где-то ещё в стране. Новая школа рассчитана на 550 учеников. Здесь предусмотрены автоматизированные рабочие места для учителей. В каждом классе проектор и интерактивная доска. Учебное заведение оснастят цифровыми лабораториями для занятий по физике, химии и биологии. В школе будет два спортивных зала в отдельном блоке, стадион со специальным искусственным мягким покрытием. По просьбе родителей, планируется создание мини-технопарка, где ребята смогут изучат робототехнику. А через семь лет, по словам губернатора, все школьники области будут учиться исключительно в первую смену.
Светлана Орлова
, губернатор Владимирской области: "Эту проблему мы решим, и 37 школ до 2025 года у нас задача поставлена. 11 мы уже сделали, часть отремонтировали, много школ построили. Сейчас сдаём школу в Камешково. Процесс идёт, всё лучшее для детей".