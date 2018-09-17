Водительское удостоверение юноша купил в интернете

Водительское удостоверение юноша купил в интернетеВ Коврове поймали 16-летнего подростка, который смело разъезжал по городу с фальшивыми водительским удостоверением.3 сентября на улице Дегтярева инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21053». Водитель показался слишком юным для вождения машины, однако просьбу предъявить документы не проигнорировал. Оказалось, молодой человек показал госавтоинспекторам поддельные права.В отделе полиции ковровчанин рассказал, что в настоящее время он только проходит обучение в автошколе. А фальшивый документ юноша приобрел через Интернет.По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо ложного документа). Подростку грозит крупный штраф или исправительные работы. Он также привлечен и к административной ответственности за управление транспортным средством не имея права управления.Расследование уголовного дела продолжается.