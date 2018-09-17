В Пекине был сыгран матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный Куньлунь Ред Старз на своей площадке принимал братиславский Слован. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В Пекине был сыгран матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный "Куньлунь Ред Старз" на своей площадке принимал братиславский "Слован". Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.Гости к 22 минуте встречи обеспечили себе, казалось, комфортное преимущество благодаря двум шайбам Михала Ржепика, однако в концовке второго периода Вели-Матти Савинайнен отквитал один гол. Заключительный период начался с шайбы все того же Ржепика, но до финальной сирены "Куньлунь" все-таки смог отыграться усилиями Вилле Лаюнена и Олли Палолы.Игра перешла в овертайм, в котором команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов точнее оказались хозяева, одержавшие победу со счетом 4:3.