Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) обнародовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах первого тура Лиги чемпионов. Стартовый матч московского ЦСКА против чешской Виктории обслужит французский арбитр Бенуа Бастьен.

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) обнародовал список судейских бригад, которые будут работать на матчах первого тура Лиги чемпионов. Стартовый матч московского ЦСКА против чешской "Виктории" обслужит французский арбитр Бенуа Бастьен.Его помощниками на линии будут Фредерик Хакетт и Хишам Закрани. Дополнительными ассистентами станут Жером Мигельгорри и Бенуа Мийо. Четвертым арбитром назначен Жюльен Паселли.Ранее Бастьен уже обслуживал матчи российских клубов в еврокубках. 15 февраля 2018 года француз работал на домашнем матче московского "Спартака" в Лиге Европы против испанского "Атлетика", который завершился поражением "красно-белых" (1:3).Напомним, что московские армейцы откроют новый евросезон против "Виктории" на выезде. Игра состоится 19 сентября в Пльзени.