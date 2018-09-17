Фигуристка рассказала о том, почему сдержанно проявляла эмоции после победы в Пхенчхане-2018. Алина неловко чувствовала себя перед завоевавшей серебро Евгенией Медведевой.

Фигуристка рассказала о том, почему сдержанно проявляла эмоции после победы в Пхенчхане-2018. Алина неловко чувствовала себя перед завоевавшей серебро Евгенией Медведевой.Девушка не смогла вдовольнасладиться самыми важными для спортсмена моментами, когда он достиг пьедесталаи имеет возможность полноценно выразить свою радость от победы. Она стеснялась оскорбитьликованием уступившую ей подругу и соперницу на льду."Так как мы с Женей Медведевой всегдавместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела,что она очень старалась, но мне было чуть-чуть... Я стеснялась показывать своюрадость, потому что я тоже видела, как она работает", – цитирует фигуристку Sports.ru. "Я даже хотела запеть гимнтогда, но вовремя себя одернула", – призналась Алина. По словам Загитовой,вдоволь она порадовалась уже дома.Отметим, после Олимпиады девушка заболела, однако имыслей о том, чтобы пропустить ЧМ-2018 у них с тренерами не было. В новомсезоне программыфигуристки поставлены на музыку из "Призрака оперы" и "Кармен". О том, чтобы небрать популярные мелодии, речи не было. "Я точно знаю, чтотренеры мне плохого не посоветуют. Я полностью доверяю их вкусу", – поделиласьЗагитова.Ранее знаменитыйтренер Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки перед началомнового сезона. Выяснилось, что она не в восторге от подготовки фигуристки.Она призналась, что ждала от Алины "бомбу на этот сезон, но пока этого непроизошло".