Фигуристка рассказала о том, почему сдержанно проявляла эмоции после победы в Пхенчхане-2018. Алина неловко чувствовала себя перед завоевавшей серебро Евгенией Медведевой.
Фигуристка рассказала о том, почему сдержанно проявляла эмоции после победы в Пхенчхане-2018. Алина неловко чувствовала себя перед завоевавшей серебро Евгенией Медведевой.
Девушка не смогла вдоволь
насладиться самыми важными для спортсмена моментами, когда он достиг пьедестала
и имеет возможность полноценно выразить свою радость от победы. Она стеснялась оскорбить
ликованием уступившую ей подругу и соперницу на льду.
"Так как мы с Женей Медведевой всегда
вместе ходили на пресс-конференции, я с ней каталась в одной группе, видела,
что она очень старалась, но мне было чуть-чуть... Я стеснялась показывать свою
радость, потому что я тоже видела, как она работает", – цитирует фигуристку Sports.ru. "Я даже хотела запеть гимн
тогда, но вовремя себя одернула", – призналась Алина. По словам Загитовой,
вдоволь она порадовалась уже дома.
Отметим, после Олимпиады девушка заболела, однако и
мыслей о том, чтобы пропустить ЧМ-2018 у них с тренерами не было. В новом
сезоне программы
фигуристки поставлены на музыку из "Призрака оперы" и "Кармен". О том, чтобы не
брать популярные мелодии, речи не было. "Я точно знаю, что
тренеры мне плохого не посоветуют. Я полностью доверяю их вкусу", – поделилась
Загитова.
Ранее знаменитый
тренер Татьяна Тарасова оценила форму олимпийской чемпионки перед началом
нового сезона. Выяснилось, что она не в восторге от подготовки фигуристки.
Она призналась, что ждала от Алины "бомбу на этот сезон, но пока этого не
произошло".