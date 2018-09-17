Народный артист 87-летний Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей Шевель. Актер не собирается долго оставаться холостым, он уже нашел себе новую молодую зазнобу. Однако жена артиста уверена, что любовница Краско не так проста, как кажется.

Народный артист 87-летний Иван Краско разводится с 28-летнейсупругой Натальей Шевель. Актер не собирается долго оставаться холостым, он уженашел себе новую молодую зазнобу. Однако жена артиста уверена, что любовницаКраско не так проста, как кажется.Новая девушка Ивана Ивановича – 28-летняя Юлия Кичемасова готоваподарить Краско то, что ему необходимо: заботу любовь и ребенка. Девушка уже строитпланы по поводу совместного будущего со звездой, она уже начала подбирать свадебное платье. "У нас был разговор. Онсказал, что поговорит с Наташей и попросит ее съехать. А в пятницу уже я сосвоими вещами въеду, я уже вещи свои собираю", – рассказала любовница Краско встудии программы "На самом деле" Первого канала.Шевель не верит заявлением соперницы, по словам супругиартиста, Иван Иванович никогда не выгонит ее из дома, так как ей некуда идти. Натальясобрала на Юлию внушительный компромат, она готова представить егообщественности, но прежде она даст возможность Кичемасовой признаться во всемсамой."Здесь в этой студии я не раз раскрывала тайны разных женщин,которые липли к Ивану Ивановичу, непонятно откуда вылезли. Ты не первая, милая.Я задам тебе пару вопросов, лучше бы ты сказала правду, кто ты есть на самомделе, откуда ты вылезла?" – спросила любовницу Краско Шевель. Новая зазноба артиста сообщила, что ей скрывать нечего.Краско также появился в студии. Он сообщил присутствующим,что не состоит в романтической связи с Юлией. Якобы девушка попросилапосодействовать ей в поступлении в театральный вуз, но не более того. Однакодетектор лжи показал, что Краско лукавит. Он встречался с Кичемасовой в интимной обстановке и вел с девушкой беседы о совместном будущем.Шевель передала редакторам телешоу номер телефона некого РоманаДобрецова. По словам супруги народного артиста, это настоящий молодой человек. Молодой мужчина тоже стал гостем программы.Добрецов сообщил, что состоит с Кичемасовой в отношениях сянваря этого года. О том, что его возлюбленная бегает за престарелой звездой советскогокино он узнал из прошлого выпуска передачи.Юлия признала, что действительно встречалась с Романом,однако после знакомства с Иваном Ивановичем она поняла, что для брака и рождениядетей, пожилой актер – это лучший вариант. признает, что неиспытывает сильных чувств к звезде советского кино, однако не считает этопомехой для создания счастливой семьи.