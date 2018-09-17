Авария произошла, когда водитель автомобиля внезапно повернул перед мотоциклистом, не предоставив последнему преимущество в движении. В результате столкновения байкер сломал кисть руки и получил травму головы.

Поздним вечером в минувшее воскресенье, когда улицы город освобождается от дорожных заторов, по одной из улиц Перми ехали два мотоцикла.Внезапно на перекрестке перед ними, не предоставив мотоциклам преимущество в движении, выехал автомобиль, за рулем которого находилась 37-летняя жительница города.Один мотоцикл врезался в легковой автомобиль, а второму чудом удалось избежать столкновения. В результате аварии пострадал 25-летний водитель двухколесного транспортного средства — его доставили в больницу с травмой головы и переломом кисти руки.